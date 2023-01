Brad Pitt vive su romance a pleno en México

Brad Pitt tiene un historial de romances extenso con colegas y en el presente quien es su compañera de vida es Inés de Ramón. La joven de 29 años nada tiene que ver con el mundo de la actuación y es diseñadora de joyería. Además, la novia del ganador de dos premios Óscar se formó en Dirección y Administración de empresas en la Universidad de Ginebra, y habla cuatro idiomas.

Los rumores de romance comenzaron a finales de 2022, cuando la pareja fue captada en un concierto de Bono de U2, en el teatro “The Orpheum” en Los Ángeles. Sin confirmaciones de ningún tipo por parte de los enamorados, las especulaciones crecieron hasta hace unos días cuando un medio dio a conocer detalles de la relación.



Brad Pitt está enamorado y decidió darle una nueva oportunidad al amor en su vida, de la mano de la bella joven que es varios años menor que él. Así se pudo comprobar a través de unas fotografías en donde se lo ve disfrutando unos días de descanso con Inés de Ramón en Cabo San Lucas.



