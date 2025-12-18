Sólo el 23.1% de las personas cuyas obras fueron publicadas por el Fondo de Cultura Económica (FCE) en lo que va de la gestión de Paco Ignacio Taibo II son mujeres, según información obtenida por EL UNIVERSAL a través de una solicitud de transparencia.

De acuerdo con la respuesta a este diario, firmada por Heriberto Eduardo Sánchez Cortés, subgerente de Gestión Editorial, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de este año, el FCE publicó obras de 1,083 autores: 251 son mujeres, 782 hombres y 50 casos corresponden a instituciones académicas o firmas sin identificar.

Entre los autores más publicados por la editorial en ese periodo están: el inglés George Douglas Howard Cole, con los siete tomos de su serie Historia del pensamiento socialista. Le sigue el filósofo, sociólogo y antropólogo Armando Bartra, con 6 títulos como Los nuevos herederos de Zapata. Un siglo en la resistencia 1918-2018 y Exceso de muerte. De la peste de Atenas a la covid-19.

La escritora Rosario Castellanos también tiene seis títulos publicados por el FCE en la gestión de Taibo II, en el catálogo hay obras como Los convidados de agosto, Balún Canán y Cartas encontradas (1966-1974), que es la correspondencia de la autora con Raúl Ortiz y Ortiz.

Otros autores que destacan por el número de obras publicadas en los últimos seis años son Clarice Lispector, Fernando Benítez, Anthony Browne, Francisco Hinojosa y Oliver Jeffers.

El pasado miércoles, EL UNIVERSAL dio a conocer que en el equipo editorial encargado de la toma de decisiones dentro del FCE predominan los hombres. De las 10 gerencias, siete están encabezadas por hombres. La tendencia se repite en las subgerencias: 19 de las 26 están bajo la dirección de varones.

Cuestionan participación femenina

El director general del FCE ha sido objeto de reclamos por desestimar las críticas que señalan la poca presencia de mujeres en las colecciones publicadas por la institución. “Un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de haber sido escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en Guanajuato”, respondió Taibo II sobre la representatividad de las autoras en las bibliotecas comunitarias el pasado 23 de octubre, en la conferencia de la Presidenta.

Ese mismo día, al ser interrogado sobre la colección “25 para el 25”, que incluye sólo a siete mujeres entre 27 seleccionados, el director del FCE justificó la decisión al señalar que la generación del boom latinoamericano era “mayoritariamente masculina”.

“Su discurso cae en lo más arcaico que se pueda escuchar de escritores y editores machos que dicen que la escritura de mujeres es una moda”, señala en entrevista la escritora y docente Angélica Ahuatzin.

La autora advierte que catálogos con baja participación femenina, como los del Fondo de Cultura Económica, no resultan idóneos para conectar con las generaciones más jóvenes:

“Yo lo veo como a alguien que le toca formar a nuevos lectores. Una alumna joven no se sentirá cercana a una historia que escribió un señor hace 40 años”.

Para la escritora Dahlia de la Cerda, el director del FCE no ha sabido leer los cambios en la industria editorial ni el auge de las mujeres en la literatura. “Es típico de burócratas culturales que no están al tanto de las tendencias. Incluso, sin meternos en términos de equidad o feminismo, evidencia un total desconocimiento de quiénes son las mujeres que encabezan en este momento la literatura a nivel mundial”.