Boy band: el show debe continuar

Con gel antibacterial en las manos, un rocío de spray desinfectante en los zapatos, guantes y cobre bocas empezó la sesión de fotos de algunos integrantes del proyecto The boy band experience, en la nueva normalidad.

“¡Hola!, me gustaría saludarte y platicar cómo has estado estos últimos meses, pero no podemos”, eran algunos de los saludos que se escuchaban a la llegada de fotógrafos y reporteros y aunque el nerviosismo se hicieron presentes “el show debe continuar”, dijo Rodrigo Sieres, creador y productor.

“El paro de los espectáculos nos afectó mucho, como a muchos negocios, pero nos queda ‘apechugarle’, la Boy band no se va a acabar, tal vez ganaremos menos, pero lo hacemos por diversión y por el negocio y lo que tenga que pasar para que esto pase”, explicó.

Algo que llamó la atención de los invitados fue que ninguno de los miembros de la banda presentes portaban cubre bocas, lamentablemente el maquillaje y los reflectores impedían su uso, pero la confianza y la amistad que existe entre ellos los hacía trabajar sin miedo.

“Hacer esto es complicado pero tenemos que aprender a vivir y tomarlo de la manera más disciplinada; creo que debemos hacer las cosas con cuidado, tomando las medidas, protegiéndonos”, comentó José Luis Graterol, de Ufforia.

The boy band experience es la fusión de las bandas de pop de los 90, Mercurio, MDO, Kairo, Tierra Cero, Ragazzi, Ufforia, M5, Los hijos de Sánchez y Magneto; son 32 los cantantes que integran el proyecto, por lo que era imposible por las cuestiones sanitarias juntar a todos, aunque lo hubieran querido.

Esto es una prueba de lo que será para todos los que se dediquen al medio del espectáculo, nada será igual, es un reto que todos tendrán que enfrentar y sobrellevar.

“Hay mucho estrés, pero existe ese nerviosismo que te hace trabajar el doble para que salgan mejor las cosas, yo estoy emocionado porque soy de los grupos que ya tengo bastante sin tocar en un escenario y retomar esto es una cosa espectacular, ya estábamos preparando todo y de repente hubo un frenón”, comentó Ángel Santoyo de M5.

Tienen planeada su presentación en la Arena Ciudad de México en octubre, aunque nada es seguro y todo puede cambiar, porque desde el 20 de mayo han recorrido la fecha y ya han perdido casi seis presentaciones, que esperan reprogramar.