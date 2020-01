Botched llega al rescate de cirugías

Cuando se habla de cirugía plástica no es garantía que todos los casos resulten exitosos y es ahí cuando entra el trabajo de los doctores Terry Dubrow y Paul Nassif.

Los médicos son los protagonistas del programa Botched quienes tienen en sus manos algunos de los casos más extremos como reparar cirugías catastróficas en su intento por transformar la vida de quienes confían en ellos.

“Es un programa emocional en todos los sentidos; porque podemos ayudar a alguien, porque escuchamos historias sobre lo que le pasó a los pacientes”, comenta Nassif.

La sexta temporada de Botched se estrena hoy por el canal E! a las 22:00 horas. En esta entrega entre los casos que se verán están el de una mujer a la que le crece vello púbico en la mejilla a causa de un mal injerto de piel, y otra que tiene cuatro implantes mamarios.

Sin embargo Dubrown y Nassif no siempre le dan el sí a los pacientes. En ocasiones —como ocurrió en la temporada anterior con la mexicana Carmen Campuzano— tienen que decir que no.

Al respecto, el especialista explica que llegan pacientes a los que no puede atender por diferentes motivos, por ejemplo cuando solicitan una cirugía que puede perjudicar su salud, sin embargo no en todos los casos lo escuchan y hay quienes buscan con quién realizarse una intervención.

“Al rechazar a alguien soy muy directo, no lo endulzo. Les digo que no voy a hacerlo y que si ellos lo hacen, tal cosa es lo que va a pasar y trato de no dejar ninguna duda para que no comentan algún error que sea peligroso”, explica.

De acuerdo con Nassif, en comparación con previas entregas esta sexta temporada tendrá más drama. Uno de los casos más sonados que se verá en uno de los episodios es el de unhombre de Reino Unido que llegó buscando parecerse a un integrante del grupo BTS.

“Cada año tenemos pacientes que vienen de todo el mundo y que no hemos visto antes y cada año uno de estos personajes nos sorprende más que otros. Por ejemplo alguien me preguntó por un personaje de K-pop”.

“Es realmente interesante cómo la gente, en su mayoría europea, quiere parecerse a otras personas”, dice.