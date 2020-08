Bon Jovi con mascarilla, hace homenaje a Nueva York en "Do What You Can"

Nueva York ha sido una de las ciudades más afectadas por la pandemia de coronavirus. Es por eso que Bon Jovi homenajeó a la Gran Manzana en el videoclip de "Do What You Can", un vídeo cargado de esperanza y en el que el artista da ejemplo luciendo mascarilla.

El clip abre con noticias sobre la ciudad anunciando que ha alcanzado la "parte crítica" de la crisis del Covid-19.

"Los neoyorquinos tienen la reputación de ser duros, de ser resistentes. Nueva York superará esto. Nosotros superaremos esto", se escucha.

El músico recorre la ciudad prácticamente vacía, mostrando locales cerrados, trabajadores en las calles y carteles pidiendo mantener la distancia social. El vídeo termina con un emotivo mensaje.

"Dedicado a los héroes cotidianos que luchan para superar esta pandemia", se puede leer. El clip fue publicado en YouTube el 25 de agosto y ya cuenta con más de 330 mil reproducciones.

"Grabar un vídeo en las calles casi vacías de Manhattan en medio de una crisis global realmente cuenta la historia de Do What You Can desde el lugar en el que yo la viví", dijo Jon Bon Jovi en un comunicado. "Sé que esas calles vacías se parecen a tantas otras partes de Estados Unidos que luchan contra esta pandemia.

Pero la historia de los héroes cotidianos que muestran un coraje increíble fue inspiradora de ver y el vídeo, al igual que la canción, aporta mucha esperanza. también", agregó.

Do What You Can forma parte de su próximo álbum, titulado 2020, y que saldrá a la venta el próximo 2 de octubre. El disco incluye también el tema "American Reckoning" en homenaje a George Floyd.