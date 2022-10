La película "Blonde", del director Andrew Dominik, ha dividido opiniones respecto a la forma en que se ha abordado la vida de Marilyn Monroe, uno de los grandes íconos del cine mundial; por la forma en que se retrató los abusos y momentos complicados que vivió dentro del mundo de espectáculo hasta llegar a ser una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, lo que es innegable es que el director logró reproducir momentos representativos de esta diva y aquí hay algunos ejemplos.

1.- El vestido blanco de la película "The Seven Year Itch": La diseñadora de vestuario de "Blonde", Jennifer Johnson, pasó muchas complicaciones con este vestido, comenzando porque la técnica que se utiliza para realizar el tableado de la falda ya no se realiza, así que tuvieron que hacer muchas pruebas para lograr el resultado que se vio en pantalla.



Escena de Marilyn y de Ana de Armas.

2.- La coreografía de "Diamonds are a girl’s best friend": Se trata de una de las escenas principales de la película "Los caballeros las prefieren rubias", donde aparece Marylin enfundada en un bellísimo vestido rosa y descendiendo de unas escaleras, rodeada de hombres en frac.



Escena de Marilyn y de Ana de Armas.

3.- Marilyn tras bambalinas: En 1957 mientras la artista realizaba pruebas de vestuario para las actividades para el día de la independencia, se realizaron una serie de fotografías cuya secuencia fue replicada en "Blonde", cabe decir que no es uno de los mejores momentos de glamour de la estrella.



Escena de Marilyn y de Ana de Armas.

4.- Sesión de fotos Alfred Eisenstaedt: Esta serie de fotos fueron tomadas en la casa de Los Ángeles de Marilyn Monroe, como parte de un reportaje para la revista LIFE, donde la estrella se mostró relajada y de lo más natural, además de un ambiente íntimo.



Escena de Marilyn y de Ana de Armas.

5.- Filme "Niágara": es una película filmada en 1953 y que le dio el impulso definitivo a la carrera de Marilyn Monroe, en ella se consolidó como una mujer fatal al darle vida a Rose Loomis, una mujer sensual y que utiliza su belleza para obtener lo que quiere. Sus siguientes dos películas de ese año, "Los caballeros las prefieren rubias" y "Cómo casarse con un millonario", fueron unos éxitos rotundos.

