Blink-182 suspende gira por México y Sudamérica

Blink-182 suspende su gira por México y Sudamérica, la banda lo acaba a través de un video en el que Tom DeLonge lo informa; quedan canceladas las presentaciones de la banda estadounidense en México, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Brasil.

El motivo de la suspensión es por la lesión del dedo izquierdo del baterista de la agrupación Travis Barker, quien debe estar en reposo tras cirugía.





Entre los shows que quedan suspendidos está el Tecata Pa'l Norte, en el cual se presentarían y que formarán parte en la edición 2024, así lo puntualizan en un comunicado.

A finales del 2022, Blink reveló que realizaría una extensa gira mundial que iniciaría el próximo 11 de marzo en la ciudad de Tijuana, en México

A través de redes sociales, fans de la banda externaron con memes su tristeza y frustración por no ver a Blink en los escenarios.

Blink-182 no viene a Sudamérica pic.twitter.com/VaJwi3SEuW

El evento del 11 de marzo de blink 182 en Tijuana ya aparece como POSPUESTO en su web

Se acabó todo, todillo pic.twitter.com/RAAQ9knQNc

— si blink 182 no viene no me ven más (@luhhoppus) March 1, 2023