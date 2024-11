Ha pasado poco más de medio año desde que Tom, Mark y Travis prometieron recompensar a su público mexicano. En medio de severos problemas de salud, Blink-182 tuvo que cancelar dos de las tres fechas que ofrecerían en el Palacio de los Deportes. Para ese entonces, parecía que sus fans no perdonarían otra decepción, sin embargo, esta noche, no dejan de corear las canciones que los vieron crecer y que ahora los remontan a un lugar emocional impregnado de juventud.

Después de tres teloneros; Allison, Pety y Pierce the Veil, Blink-182 se paró en el escenario sin trastabillar para ejecutar "Feeling this", un tema que perteneció al álbum que sería testigo de la desintegración original de la banda.

A continuación, tocaron "The rock show", "Man overboard" y "Alien exist", temas con los que su público denotó la exaltación y nostalgia de escuchar sus canciones más clásicos.

Lee también: FOTOS: En contra de todo pronóstico; miles de fans de Blink-182 esperan el inicio de su concierto

Blink 182 se presentó esta noche en el Estadio GNP ante miles de sus fans. Foto: de Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

En buen sentido del humor de sus integrantes no pudo faltar, cuando Tom Delonge, líder de la banda, y que dejó la agrupación en 2015, señaló que horas antes del show había tenido relación sexuales, lo que dio paso a la ejecución de "Dance with me".

Durante el show, se esperaba que la banda diera explicaciones de sus ausencias, postergaciones y cancelaciones, pero eso no sucedió; tampoco hizo falta, sus fans parecieran complacidos con su actuación, sobre todo, cuando sonaron acordes de temas tan clásicos como "Stay Together fot the Kids", "Miss you" y "Always".

Blink 182 se presentó esta noche en el Estadio GNP ante miles de sus fans. Foto: de Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

Posteriormente, la banda agradeció a sus fans por el abrazo con que fueron recibidos, aunque una realidad es que el aforo, de una capacidad de 60 mil personas, solo alcanzó las 40 mil presencias.

La banda siguió haciendo lo suyo, cerrando la noche con emblemáticas canciones, por supuesto, nos referimos a "All the small things", "First date", "Dammit" y "One more time", la canción con que sellaron la reconciliación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.