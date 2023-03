Bizarrap muestra sus “dotes” con foto y se hace viral

El artista del momento por su colaboración junto a artistas de la escena urbana, la más reciente junto a Shakira, Bizarrap, incendió las redes sociales por una fotografía en redes sociales donde se ven otros dotes y no son precisamente musicales.

Sin embargo, ante la reacción del público el argentino borró rápidamente la fotografía de su cuenta oficial de esa red social. Hay quien dijo que fue un acto del mal gusto, mientras que otros lo aplaudieron.

https://twitter.com/porqueTTLiberal/status/1631814824358191104?s=20

Billy Corgan se cautiva por el Museo de Antropología e Historia

La banda Smashing Pumpkins, quien viene a México a presentarse en el festival The world is a Vampire, ofreció una conferencia de prensa dos días antes de su show en el Foro Sol, y parece que fue para tener tiempo de hacer un recorrido por la ciudad, incluyendo uno de los museos más visitados el de Antropología e Historia, y su vocalista Billy Corgan no dejó pasar la oportunidad para tomarse una foto en el llamado calendario del Sol Azteca.

“Che, pibes”. Protestan por doblaje argentino y cambian voz de “The boys”

Esta semana fue de triunfo para los fans latinos de la serie "The boys", luego de que consiguieron que se redoblara, es decir, que las voces de los personajes en español fueran grabadas nuevamente. En grupos de fans de doblaje era común ver quejas con el doblaje hecho en Argentina de la serie de Prime Video y desde esta semana una nueva versión de las tres temporadas, hecha en México, es la que puede escucharse por la plataforma de streaming y en la que participaron actores de voz como Dave Ramos y Luis Navarro. Algo que agradecieron mucho.