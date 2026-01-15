Más Información

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Desde lanzar la tiradera más famosa en contra de un futbolista, hasta debutar en los corridos tumbados, ha recorrido todos los géneros y temáticas con sus famosas "Music Sessions"; sin embargo, esta tarde sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva colaboración.

Fue a través de sus redes sociales donde el músico argentino anunció que formó parte de uno de los regresos musicales más esperados de la industria, y es que participó en nuevo sencillo de : "Orange County".

"Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando", escribió "Biza" en su cuenta oficial de Instagram, donde también compartió un video junto a Damon Albarn, vocalista del grupo.

Sin esconder su emoción, el también productor agradeció a la agrupación por la oportunidad y aunque apenas acaba de estrenarse, calificó al tema como su favorito.

"Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz", agregó.

"Orange County" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y, a menos de 24 horas de su estreno, ya supera las 200 mil reproducciones.

Hace apenas unos días, Bizarrap estrenó el volumen 62 de su colección de sesiones, esta vez junto al reggaetonero J Balvin.

