Los Premios Billboard de la Música se entregan esta noche en Las Vegas en una ceremonia que será conducida por Sean “Diddy” Combs e incluirá actuaciones de Travis Scott, Ed Sheeran, Becky G y otros artistas que han tenido éxitos en las listas de popularidad.

Con 17 menciones, The Weeknd encabeza la lista de finalistas, mientas que en los apartados de música latina Bad Bunny lidera al figurar en tres categorías.

Los ganadores

Mejor artista: Drake

Mejor artista nuevo: Olivia Rodrigo

Mejor artista masculino: Drake

Mejor dúo/grupo: BTS

Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift

Mejor artista Hot 100: Olivia Rodrigo

Mejor artista, canción de streaming: Olivia Rodrigo

Artista con mejores ventas: BTS

Artista con mejores canciones en la radio: Olivia Rodrigo

Mejor artista global Billboard 200: Olivia Rodrigo

Mejor artista global Billboard (excluyendo EE.UU.): Ed Sheeran

Mejor gira: The Rolling Stones ("No Filter Tour")

Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat

Mejor gira de R&B: Bruno Mars ("Bruno Mars at Park MGM")

Mejor artista de Rap: Drake

Mejor artista masculino de rap: Drake

Mejor gira de rap: Omarion & Bow Wow ("The Millennium Tour 2021")

Mejor artista country: Taylor Swift

Mejor artista country femenina: Taylor Swift

Mejor gira country: Eric Church ("Gather Again Tour")

Mejor gira de rock: The Rolling Stones (“No Filter Tour”)

Mejor artista latino: Bad Bunny

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Kali Uchis

Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado

Mejor gira latina: Los Bukis ("Una Historia Cantada Tour")

Mejor artista cristiano: Ye

Mejor artista góspel: Ye

ÁLBUMES

Mejor álbum Billboard 200: Olivia Rodrigo, “SOUR”

Mejor banda sonora: “Encanto”

Mejor álbum de rap: Drake, “Certified Lover Boy”

Mejor álbum country: Taylor Swift, “Red (Taylor’s Version)”

Mejor álbum de rock: twenty one pilots, “Scaled And Icy”

Mejor álbum latino: Karol G, “KG0516”

Mejor álbum cristiano: Ye, “Donda”

Mejor álbum de góspel: Ye, “Donda”

CANCIONES

Mejor canción Hot 100: The Kid LAROI y Justin Bieber, “Stay”

Mejor canción, streaming: The Kid LAROI y Justin Bieber, “Stay”

Canción más vendida: BTS, “Butter”

Mejor canción en la radio: Dua Lipa, “Levitating”

Mejor colaboración: The Kid LAROI y Justin Bieber, “Stay”

Mejor canción global Billboard 200: The Kid LAROI y Justin Bieber, “Stay”

Mejor canción global (excluyendo EE.UU.): The Kid LAROI y Justin Bieber, “Stay”

Mejor canción viral: Doja Cat con SZA, “Kiss Me More”

Mejor canción de R&B: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), “Leave The Door Open”

Mejor canción de rap: Lil Nas X con Jack Harlow, “Industry Baby”

Mejor canción country: Walker Hayes, “Fancy Like”

Mejor canción de rock: Måneskin, “Beggin’”

Mejor canción latina: Kali Uchis, “telepatía”

Mejor canción dance/electrónica: Elton John y Dua Lipa, “Cold Heart - PNAU Remix”

Mejor canción cristiana: Ye, “Hurricane”

Mejor canción góspel: Ye, “Hurricane”

