Betty la fea: el complicado momento de salud que atravesó el actor que interpretó a Guti Gut

Betty la fea fue una de las telenovelas colombianas más exitosas de Colombia que llegó a millones de televisores en Latinoamérica. La encantadora historia de la heroína rompió con todos los estereotipos de belleza y esa fue una de las claves del rotuno éxito que catapultó la carrera de muchos actores.

Uno de ellos fue Alberto León Jaramillo, el reconocido actor que se puso en la piel de Guti Gut en la exitosa telenovela. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera en la actuación, ha enfrentado una dura batalla contra problemas de salud que casi lo dejaron ciego. Su personaje fue uno de los más queridos y recordados de la telenovela encarnando a su carismático personaje.

Los problemas para el actor de Betty la fea comenzaron cuando experimentó un desprendimiento de retina en su ojo derecho. “Vi pajaritos y yo dije, ¿qué es esto? ¿Algo normal? ¿Algún sucio? Y me molestaba. De pronto empezó a ponerse oscuro el ojo por pedacitos, venía aumentando el oscuro y por completo perdí la visión”, relató en una entrevista con el programa La Red de Caracol.

Este incidente lo llevó a dirigirse a urgencias y allí se sometió a una cirugía casi de inmediato para recuperar la visión. “Estuve todo el día en recuperación y por la noche estuve en casa”, contó el actor de la famosa telenovela. La cirugía para tratar el desprendimiento de retina tuvo un costo significativo y el actor contó que demandó 10 millones de pesos en el procedimiento, lo que equivale a más de 2.300 dólares.

Sin embargo, para el intérprete de Betty la fea lo esperaban más inconvenientes porque después de la cirugía tuvo que seguir una serie de cuidados estrictos, como dormir sentado, no agacharse, no levantar peso, no hacer deporte y no hacer esfuerzos. Pero luego de recuperarse en su ojo derecho, empezaron los problemas con el ojo izquierdo. Notó una hemorragia y eran dos desgarros en la retina, lo que indicaba que podría tener un nuevo desprendimiento. “Esta urgencia prácticamente fueron dos millones de pesos en una sola sesión en mi ojo izquierdo. Cada intervención me toca asumirlo particularmente, entonces es un gasto grande”, admitió. En total, el actor gastó alrededor de 2900 dólares aproximadamente en su tratamiento ocular.