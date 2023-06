A un año de la muerte de Fernando del Solar, cuestionan a su viuda Anna Ferro:"¿y el depa de Ingrid Coronado?"

Anna Ferro siente la presencia de su esposo Fernando del Solar a un año de su muerte, el conductor argentino, expareja de Ingrid Coronado, murió tras luchar por varios años contra el cáncer linfático, su viuda, quien estuvo con él hasta el final, confesó que su corazón apenas está comenzando a sanar tras la repentina muerte de Fernando, con quien se casó un año antes; Ferro sostiene un pleito legal con Ingrid por una propiedad que pertenece a los hijos que los conductores tuvieron juntos.

En el primer aniversario luctuoso de Del Solar, Ferro asisitió al programa "Venga la Alegría", donde habló de su sentir tras un año de la pérdida de su esposo, y aún con la voz entrecortada, dijo que siente su presencia muy constantemente, por ejemplo, siendo cuando se sienta en la cama y por el olor, sabe que "Fer está cerca".

Ferro también hizo un par de publicaciones en las que recordó el amor de Fernando del Solar, en una se observa una foto del conductor junto a una vela: "Hoy hace un año te amo", escribió.

El conductor Fernando del Solar cumple un año de muerto, su viuda Anna Ferro lo recordó.

En una segunda publicación colgada en sus estados, se observa una foto de Fernando acompañada de un emotivo mensaje: "Con el corazón a flor de piel... amore, estés donde estés, te digo ahora y siempre es y será un honor habernos reencontrado en esta vida, un placer tenerte en mi vida, te amo".

Anna Ferro recuerda a su esposo Fernando del Solar.

Cibernautas se le van encima a Anna Ferro

Ingrid Coronado lleva un año intentado que Anna Ferro desocupe el departamento en Cuernavaca en el que vivía con Fernando del Solar, y que le pertenece a ella y a sus hijos Luciano y Paolo; la propiedad, según recientes declaraciones de Ingrid, sigue ocupada por Ferro, quien no le habría querido contestar las llamadas, ni los mensajes, por lo que Ingrid ya emprendió acciones legales en su contra.

Este hecho no ha pasado desapercibido para los seguidores de Del Solar, y en su visita a "Venga la Alegría", los comentarios la cuestionan sobre dicho departamento, los usuarios la exhortan a que regrese "lo que no es suyo".

"Que regrese el departamento de Ingrid Coronado mejor". "Todos tienen derecho de expresar sus versiones pero esta señora debería de entregar lo q les corresponde a los hijos del solar solamente". "¿Ya le regresó el depa a Ingrid?". "Por algo que no le costó se quiere adueñar lo que le pertenece a Ingrid y a sus hijos se lo quiere robar eso es todo". "Que abra las puertas del departamento y se lo devuelva a Ingrid mejor, por que ella no le costó". "Que regrese lo que no le pertenece en vez de dar entrevista como la oportunista que es", se lee entre las decenas de comentarios que se lanzan contra Ferro.

A finales de 2022, en entrevista para "Ventaneando", Anna Ferro aseguró estar en la mejor disposición para llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado, eso sí, dejó claro que no estaría dispuesta a renunciar a la herencia que Fernando del Solar le dejó, pues afirmó que no sólo existía un testamento, sino otros documentos con los que ella se podría amparar.