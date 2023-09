Benito Castro podría tener un sustituto en el proyecto junto a María Elena Saldaña 'La Güereja'

El pasado lunes 11 de septiembre, el mundo del espectáculo mexicano se conmocionó con la noticia del fallecimiento del actor Benito Castro, quien perdió la vida a la edad de 77 años debido a un accidente en las escaleras de su hogar.

Recordemos que uno de los papeles más emblemáticos del actor fue el de "El Papiringo", que interpretó junto a la reconocida comediante María Elena Saldaña, conocida como 'La Güereja'. Este programa fue transmitido por Televisa y producido por Xavier López Rodríguez y Miguel Ángel Herros.

Debido a sus participaciones en el proyecto "La Güereja y algo más", en el cual Elena narraba historias en las que ella asumía el papel de heroína y brindaba risas a millones de familias mexicanas, los actores desarrollaron una estrecha amistad. Sorprendentemente, poco después del fallecimiento de Benito, la actriz reveló a la prensa que estaban trabajando en una nueva producción juntos, retomando sus icónicas actuaciones. Incluso se mencionó que ya había sido seleccionado un reemplazo para el famoso.

Maria Elena Saldaña, "La güereja" con Benito Castro en su última foto. Foto: benitocastro_oficial

¿Quién sería el reemplazo de Benito Castro?

A días de su muerte, surge la pregunta de si Benito Castro ya tiene un reemplazo. En este contexto, en el programa "De primera mano" se refirió que aparentemente los productores de la nueva serie de María Elena habían encontrado al actor que ocupará el lugar del famoso.

De acuerdo con la información compartida, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, conocido por su papel de 'El Jorjais' en la serie "Vecinos", estaría considerado para asumir el relevo. No obstante, aún no se ha revelado si este interpretará el papel de "El Papiringo" o si se creará un personaje específico para él, ya que la información no ha sido totalmente confirmada.

Manuel "Flaco" Ibáñez. Fuente: Twitter @showmundialshow

Un homenaje en el programa

Además de continuar con el proyecto, en el nuevo programa se planea rendir homenaje a la destacada trayectoria del fallecido artista. Según comentó Debbie Castro, la hija del actor, en el programa de entretenimiento, también se contempla la realización de un tributo musical.

Los inicios de Benito Castro

Para entender mejor quién fue Benito Castro, es importante recordar sus inicios. Desde joven, lo llamaban "Daniel el travieso" debido a su habilidad y fascinación por realizar actividades que ponían nerviosos a sus familiares, como caminar sobre los tejados.

Comenzó su carrera en la música junto a sus primos en "Los Hermanos Castro", una banda infantil en la que los miembros tenían entre seis y diez años. Cuando Benito tenía 14 años, lo incorporaron como 'un comodín' para asegurar la continuidad del grupo en caso de que uno de los integrantes decidiera descansar. Demostró su talento al tocar la armónica, la guitarra y añadir un toque de humor al espectáculo, lo que hizo que se destacara en la banda.

Benito Castro debutó en el cine con esta agrupación en la película "El Zángano" en 1968. Sin embargo, pronto descubrió que podía atraer la atención de todos sin ponerse en peligro. El comediante nato dejó de ser "Daniel el travieso" cuando creó el personaje de "Kin Kin de Acapulco" en "La Carabina de Ambrosio" en 1978. En este proyecto compartió escenario con actores de renombre como Xavier López ‘Chabelo’ y Manuel ‘El Loco’ Valdés.

Foto: German Espinosa/EL UNIVERSAL.

Un legado en la comedia mexicana

Benito 'Papirringo' Castro ganó fama nacional cuando, junto a María Elena Saldaña, interpretó "La Güereja y algo más" en 1998 y "Güereja de mi vida" en 2002. En estas producciones, desempeñó el papel de un padre divorciado que escuchaba todas las aventuras de su inquieta e ingeniosa hija.

A lo largo de su carrera, participó en series y programas de televisión como "Así son ellas", "Chiquiti Bum", "Adictos", y tuvo roles en series de drama episódicas como "Mujer casos de la vida real" y "Como dice el dicho". Más recientemente, compartió pantalla con Ariel Miramontes y Adrián Uribe en "Nosotros los guapos" y "Albertano contra los monstros".

*Con información de Nicole Trejo*

