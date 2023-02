Bella Ramsey reveló que se aplanó el pecho para interpretar a “Ellie” en “The Last of Us”

“The Last Of Us” es sin dudarlo la serie del momento. La producción de HBO Max está basada en el exitoso videojuego homónimo que fue creado por Neil Druckmann y Naughty Dog.

La serie “The Last Of Us” está protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y por la actriz británica Bella Ramsey.

Recientemente Ramsey realizó una polémica declaración con respecto a las filmaciones de “The Last Of Us”, la cual guarda relación con su cuerpo.

Bella Ramsey interpreta en “The Last Of Us” a Ellie, una adolescente de 14 años, sin embargo en la vida real Ramsey tiene 19 años (al momento de filmar la serie tenía 18 años) y esto la llevó a tener que cambiar su apariencia para lucir más joven.

Ramsey le confesó a la revista “GQ” que tuvo que aplanarse el pecho durante las grabaciones de la serie con una faja especial. Confesó que lo hizo fue porque le servía para concentrarse mejor en el set.



Foto: The Last Of Us. Fuente: Instagram @bellaramsey

Sin embargo Ramsey dijo que estaba consciente de que el vendarse el pecho puede tener algunas consecuencias físicas y debe ser efectuado por alguien que sepa bien cómo se aplanan los pechos. La actriz también dijo que su identidad de género como no binaria le ayudó a interpretar mejor a Ellie, quien dentro de la historia de los videojuegos y la serie es un personaje LGBTIQ+.

Incluso Ramsey dijo que Pedro Pascal, quien tiene una hermana transexual, fue un gran apoyo para ella, ya que ambos hablaron sobre el tema de la sexualidad y la identidad de género en varios momentos. “No siempre fueron muy profundas (sus pláticas): podían ser chistosas y humorísticas, todo el espectro. Éramos muy honestos y abiertos con el otro”, confesó Ramsey.



Foto: Bella Ramsey con el cabello largo. Fuente: Instagram @bellaramsey

Esto no es todo, ya que Bella Ramsey tuvo que cortar varios centímetros su cabello para lucir lo más parecido posible a Ellie. La actriz dijo que la ayudó a sentirse más joven, ya que cuando ella tenía 14 años también llevaba el cabello corto.