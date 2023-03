Belinda tuvo un percance son su vestuario durante show en vivo

A pesar de que Belinda suele lucir atuendos impecables en el escenario, eso no quita que pueda tener algunos errores durante los shows, pues ahora la intérprete de “Boba niña nice”, tuvo un pequeño percance con uno de sus vestidos en un íntimo concierto que dio en el World Trade Center.

La famosa presentó el pasado jueves su colaboración con una marca de tequila, por lo que se vistió de gala para interpretar algunos de sus sencillos.

En los videos, retomados por “Ventaneando”, aparece con un look brilloso plateado en el que lucen algunas aberturas en los costados, sin embargo, el despampanante vestuario se le atoró con uno de sus tacones.

“Nunca había cantado con un vestido así y unos tacones así, pero esta noche lo américa”, dijo entre risas frente al público.

Incluso le pidió a uno de los ayudantes que le pasaran la cola del vestido y posteriormente no la soltó.



Captura.

Asimismo, compartió que aunque sus eventos suelen ser de un estilo más rockero y con bailarines, quiso hacer algo más íntimo.

Cazzu, la novia de Christian Nodal, habla de Belinda: "Crecí escuchando su música"

En entrevista con el programa "Siéntese quien pueda", Cazzu confesó lo que piensa sobre Belinda y sobre las comparaciones que algunos hacen entre ellas, sobre todo ahora que ella grabó un video con Los Ángeles Azules, agrupación que antes trabajó con la voz de "Ángel".

Cazzu confesó que no siente que la gente la compare con Belinda, o al menos no ha puesto atención en ello, lo cierto es que sabe que hay comentarios malintencionados que las relacionan a mabas, pero esto no significa que ella tenga una mala opinión sobre la intérprete de "Sapito", por el contrario, explica que creció escuchando su música y que la admira.

"Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, la gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto", aclaró.

Con información de Reyna Avedaño.