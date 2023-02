Belinda pide matrimonio a uno de sus fans y la rechaza

No cabe duda de que Belinda no ha sido la más afortunada cuando de relaciones amorosas se trata, por ello, cuando la noche del viernes cuando le pidió matrimonio a uno de sus más fervientes fanáticos durante un concierto y este se negó, no le quedó más que entonar “Mi bella traición”, uno de sus temas más exitosos, en el que habla de un amor poco correspondido.

Beli fue la encargada de reinaugurar La gran feria de la Ciudad de México con una presentación que ofreció este pasado viernes, convirtiéndose en su primer concierto del año, por lo que se dio cita en las instalaciones del Parque Bicentenario, luego de más de 20 años que este evento musical no se llevara a cabo, situación que -confesó la cantante- la tenía muy contenta y emocionada.

Sin embargo, a dar inicio al concierto, en punto de las 22:00 horas, la interprete no se imaginaba que, entre la concurrencia, estaba presente uno de sus fanáticos más fieles y jóvenes, pues un pequeño de aproximadamente seis años asistió al recital en búsqueda de entregarle un dibujo de unicornio que había trazado en su honor.

Cuando la cantante se percató de la presencia de su seguidor, luego de que este le lanzara el dibujo al escenario, Beli no dudo en solicitar a su equipo de producción que ayudaran al pequeño a que llegara hasta ella, mientras todas y todos sus fans gritaban eufóricos porque uno de ellos estaba a punto de interactuar con su artista favorita.

Fernando, el pequeño fan de la cantante, llegó al escenario con una sorpresa de Belinda, pues le expresó que se había convertido en su nuevo galán, ya que estaba tan acostumbrada a que los medios de comunicación le inventaran relaciones que, en esta ocasión, sería ella quien iniciaría el rumor de que un nuevo amor había llegado a su vida.

“Como todos los días me inventan uno nuevo… tú eres el más guapo”, le decía a Fernando, mientras se encontraba sentada de cuclillas frente a él.

Sin embargo, tal parece que dichas insinuaciones no fueron de la gracia de Fernando que luego de poco recibió su primera propuesta de matrimonio, hecha nada más y nada menos que por Belinda, y aunque demostró ser uno de sus seguidores más fieles, el pequeño rechazó a la cantante con un tajante “no”.



Luego de rechazar a Belinda, Fernando no perdió la oportunidad de halagarla, con el objetivo de que la cantante no se sintiera mal, al expresarle que era muy bonita y muy parecida a su madre, Belinda Schüll, que también se encontraba en el recinto, apoyando a su hija detrás de bambalinas acompañada de Ignacio Peregrín, su marido y padre de sus dos hijos, Beli e Ignacio Jr.

“Pero eres muy linda, y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá”, expresó su fan, generando los suspiros de las y los presentes al show.

Y aunque la cantante no se dio por vencida tan fácilmente, al indicarle que quizá podrían hablar nuevamente de matrimonio dentro de los próximos 15 0 20 años, Fernando, muy convencido, volvió a negarse a tal petición, por lo que la interprete no le quedó de otras más que dedicarle “Mi bella traición” y dar continuidad al concierto, el cual finalizó pasada la medianoche.

La gran feria de la Ciudad de México también tendrá como invitadas a agrupaciones como Moderatto, Kumbia Kings, El Gran Silencio, La Arrolladora, entre otros.

