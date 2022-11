Belinda: la lista de permitidos que tiene la cantante dentro de su jet privado

Desde que Belinda presumió de sus fotos a bordo de su yet privado las redes sociales no han hecho más que arder. Incluso, la actriz ha dejado en claro que no necesita de ningún novio para darse todos los lujos que ella quiera. Con su adquisición no hace más que demostrar que efectivamente se puede mantener solita y sin la ayuda de nadie.

Lee también: Belinda reveló el top 3 de sus telenovelas favoritas

Sin embargo, apenas publicó Belinda las imágenes más de uno quiso saber cómo obtuvo su propio jet. Si bien es cierto que muchas celebridades cuentan con una aeronave, lo cierto es que no es para cualquiera. No solo porque comprar una de ellas vale una millonada sino porque además su mantención es carísima.



Lo que pocos conocían es que se trató de un servicio especial que Belinda realizó con una empresa de transporte aéreo, pero con una más que jugosa contratación. Según explicó William Da Silva, el socio fundador de Global Jet Set, accedieron a complacer a la artista luego de que se transformara en la imagen de la compañía. Además, lo hicieron porque “cumple con el perfil que manejamos y tiene un público que la sigue, que le encanta lo que hace, su trayectoria y todo”.

Cómo es la lista de permitidos que Belinda tiene a bordo de su yet privado

Una de las condiciones que Belinda les puso para contratarlos fue “volar en buenos aviones”, detalló Da Silva al explicar que es en realidad “lo que piden todos los artistas”. Pero, en definitiva, el beneficio de volar en un jet privado conlleva varios lujos a los que ella puede acceder cuando se sube en uno de los vuelos de la empresa.



Lee también: Karely Ruiz: de una casa que se caía a pedazos a una lujosa mansión en Monterrey

La última vez que Belinda voló un menú especialmente preparado para ella la esperaba junto a varios de sus snacks favoritos. Otras de las comodidades a las que puede acceder es a llevar a sus mascotas. Además, no hay límite de peso para el equipaje y puede configurar el plan de viaje que ella quiera y cuando así lo desee. Un verdadero lujo, ¿o no?.