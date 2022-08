¿Belinda iba a ser Hannah Montana? Esto es lo que se sabe

A la par de su faceta musical, Belinda también ha destacado como actriz, incluso, fue así que inició su carrera artística, ya que a principios del 2000 y con tan sólo 10 años de edad, protagonizó la popular telenovela infantil “Amigos x siempre”, misma con la que se dio a conocer.

La intérprete de Egoísta también ha participado en producciones internacionales como la versión del 2017 de “Baywatch” o la serie española “Bienvenidos a Edén”; sin embargo, han circulado algunas versiones en las que se asegura que la joven rechazó un importante papel en la televisión, el mismo que le habría dado fama mundial a Miley Cyrus, el de Hannah Montana.

De acuerdo a varios portales, Beli audicionó para el papel, pero al final decidió no aceptarlo pues en ese momento no se sentía cómoda hablando inglés todo el tiempo, incluso, la propia artista habría asegurado que se sentía bastante cohibida con el idioma, así que quedó fuera del proyecto.

Esto no es del todo mentira, ya que la directora del casting de la serie, Lisa London, ha decidido aclarar la situación y confesó que la española sí se presentó al casting, pero en realidad no estuvo ni cerca de quedarse con el papel ya que no cumplió con los requerimientos para el papel.

London explicó que aunque Belinda le parecía muy talentosa y una niña encantadora, nunca quedó entre las finalistas para interpretar a la estrella adolescente, caso contrario a Cyrus, Daniella Monet y Taylor Momsen, quienes eran fuertes candidatas; aunque al final fue Miley quien resultó ganadora.

Pero lo que pocos recuerdan es que la exnovia de Christian Nodal sí fue una chica Disney, ya que en el 2006 tuvo un papel secundario en la cinta “Cheetah Girls 2”, donde interpretó a Marisol Durán, una cantante española que resulta ser la mayor competencia para los protagonistas en un festival musical.



La directora mostró una hoja donde aparecen las tres candidatas para el papel y Belinda no figura en la lista Foto: Especial

