Belinda: así fue el día que fue discriminada en un restaurante europeo por sus gustos gastronómicos

Belinda se prepara para encontrarse con sus fans en otro show, luego de su parada artística en Monterrey. El próximo 17 de noviembre, la actriz se presentará en el Arena CDMX para ser parte, nuevamente, de la fiesta “2000's Pop Tour”, con cita a las 21 horas. Otros artistas que estarán presentes serán: Bacilos, Fanny Lu, Playa Limbo, Paty Cantú, Nikki Clan, Motel, Kudai, Yahir, Pee Wee, Dulce María y Kalimba.

El evento promete dar que hablar y sobre todo convoca a la generación millennial a disfrutar un show con puros éxitos, tendencias, vestimentas y bailes característicos de la época, en donde cada artista tendrá sorpresas y colaboraciones que son solo aptas para el público nostálgico de los años 2000.



El momento incómodo que pasó Belinda mientras estaba comiendo

Pero entre sus shows y sus proyectos laborales, Belinda ha dejado ver a través de sus stories de Instagram, un momento incómodo que vivió con una amiga, mientras estaba comiendo en un restaurante europeo. De acuerdo a lo que compartió con sus más de 15 millones de fans de Instagram, la discriminaron por su menú.

En el video colgado por la ex novia de Christian Nodal, se la puede escuchar diciendo que las miraron raro: “Esas señoritas están hablando de nosotras y no entendemos lo que dicen”. Luego la intérprete de “La niña de la escuela” agregó: “Como hemos pedido cosas que aquí no hacen…”.



La mala experiencia de Belinda en un restaurante europeo pic.twitter.com/SmJ4M4xbbT — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 8, 2022

En ese momento la amiga de la cantante menciona: “Cómo le pusimos salsa teriyaki a la ensalada…”. Luego Belinda bromea acerca de lo que dijeron de ellas con unos sonidos, simulando otro idioma, y menciona que las miraban y que por eso se dieron cuenta que estaban hablando de los platos que habían pedido y del ingrediente que sumaron a sus comidas. “Como si fuéramos alienígenas”, se escucha decir a la acompañante de la artista de 33 años en el video.