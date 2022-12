Belinda: así es la relación que tiene con Mon Laferte y que la podría unir con Cazzu

Mon Laferte dio un show súper aclamado luego de obtener la nacionalización mexicana. Allí deslumbró junto a varios artistas locales en un espectáculo que rompió el Auditorio Nacional. Las redes sociales explotaron con su puesta en escena en la que se lució junto a Belinda, Carin León y Gloria Trevi.

Uno de los duetos más aplaudidos fue el que hizo con Belinda. Ellas enloquecieron a los asistentes con una extraordinaria versión de “Si tú me quisieras”. Esta fue la primera vez que cantaron juntas y de acuerdo a lo que manifestaron los presentes fue un éxito total. Los seguidores de la chilena cayeron rendidos ante la voz de la ex de Nodal.

Pero esta fue la primera vez que Mon Laferte y Beli se volvieron tendencia. Hace un tiempo coincidieron en el backstage del Festival Tecate Pa’l Norte y provocaron el mismo revuelo. En aquella oportunidad, la chilena estaba embarazada y la actriz de “Bienvenidos a Edén” le obsequió un obsequio para Joel, el bebe que veía en camino.

De esta manera, Mon Laferte podría hacer el milagro de volver amigas a la ex y a la actual de Christian Nodal. Es que lo que pocos conocen es la relación que ella tiene también con Cazzu. El día en que la cantante chilena se casó con Joel Orta quedó al descubierto esta relación que mantiene con ambas.

Tras subir una foto de su casamiento en Instagram, bajo ella no faltaron las felicitaciones de Belinda ni de Cazzu. Incluso, Mon Laferte dejó en claro sus sentimientos por ambas artistas y prácticamente reconoció que mantiene un lazo con las dos. “Me encantan las chicas, o sea amo, por ejemplo, Belinda me parece hermosa, icónica, todo lo que hace ella visualmente también es como super bello”, sostuvo.

“Cazzu también, son maravillosas. Me encantan todas las mujeres que están haciendo música hoy, me parecen increíbles, me encantan todas las chicas, todas las que me han puesto comentarios ahí, he visto comentarios hermosos de colegas”, agregó Mon Laferte.