Batman Day: 7 contenidos sobre las aventuras de Bruce Wayne para celebrar

En el Día de Batman vale la pena recordar las decenas de aventuras y dramas por las que ha pasado desde hace seis décadas, cuando apareció por vez primera en televisión.

Bruce Wayne (o Bruno Díaz, como fue también conocido en México), tiene un largo historial en cine, tv y ahora en el ámbito auditivo, que vale la pena recordar.

La mayoría de producciones forman parte del catálogo de HBO-MAX.

BATMAN CONTRA DRACULA

Alguna vez el Hombre Murciélago se enfrentó al hombre prácticamente inmortal que sólo una estaca en el corazón, puede matar. En esta aventura el famoso chupasangre están convirtiendo a la gente en un ejército de vampiros, aprovechando su fuerza, velocidad y control mental. Para colmo, El Guasón y El Pingüino se suman al caos, haciendo aún más complicada la tarea.

EL HIJO DE BATMAN

Batman no sabe que tiene un heredero y menos que éste ha sido entrenado por la Liga de Asesinos, que le ha dado no sólo habilidad en el combate, sino metido la idea de que el final de cualquier pelea, la muerte debe aparecer. Su rebeldía enloquece al superhéroe, que no sabe cómo detenerlo, llegando a un enfrentamiento que puede ser dañino para ambos. Su secuela fue Batman contra Robin.

BATMAN DEL FUTURO: EL RETORNO DEL GUASÓN

Bruce Wayne ha colgado la capa y dejado el puesto a un habilidoso estudiante. Cuando estrenó a principios de siglo, se eliminaron escenas de violencia pues acababa de suceder la masacre de Columbine. En esta película se cuenta en algún momento el asesinato del Guasón, así que pocos creen sea él quien está dirigiendo el caos en la ciudad.

BATMAN

La serie televisiva protagonizada por Adam West en los 60. Al personaje se le quitó su lado oscuro y dio tono de comedia para hacerla familiar. Por eso puede correr con bombas a punto de explotar para alejarlos de todos, ser semidevorado por un tiburón o bailar en fiestas.

BATMAN DE TIM BURTON

A mediados de los 80 se comenzó a trabajar en el lanzamiento del Hombre Murciélago en cine. Burton, conocido por la oscuridad en su cine, fue elegido para ello. Así en 1989 estrenó Batman y tres años después, Batman regresa, en las que el Guasón y El Pingüino son los villanos principales, respectivamente. Para la tercera que habría sido Batman por siempre, los estudios decidieron quitar a Burton por considerar que la segunda cinta era demasiado tétrica.

BATMAN DE NOLAN

En 2005, bajo la dirección de Christopher Nolan (Amnesia) y el protagónico de Christian Bale se relanzó al héroe en la pantalla grande con Batman inicia. Ahí se ve a un héroe humano, que combate continuamente a su mente, mientras intenta hacer justicia. Dos películas continuarían el legado.

BATMAN DESENTERRADO

Audioserie de Spotify en el que un asesino serial, El Cosechador, aterroriza a Ciudad Gótica. El problema es que Batman no aparece, pues por un motivo, Bruno Díaz no recuerda que él lo era y se dedica a la medicina forense. Alfonso Herrera, Ana Brenda Contreras y Gustavo Sánchez Parra prestaron sus voces al español a esta historia de David S. Goyer.

