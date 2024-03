Bárbara Torres le pone humor a la menopausia

Bárbara Torres suele ser la persona más relajada cuando está en la piel de Excelsa, su personaje famoso de La familia P. Luche. Pero en su vida real, asegura, ha estado lidiando con su temperamento.

La actriz de 52 años dice que ha batallado con los cambios hormonales que le ha generado la menopausia, una experiencia que, a modo de terapia, prefirió plasmar en un monólogo en el que se ríe de esta etapa de su vida.

“Ha sido difícil vivir estos cambios hormonales; de ser una persona muy estable anímicamente, empecé a estar de repente muy triste y de golpe contenta”, dice a EL UNIVERSAL.

Uno de los retos adicionales que Bárbara menciona es el haber tenido restricciones para tomar medicamentos debido a antecedentes de cáncer en su familia.

“Eso no quiere decir que lo tendré —el cáncer—, sino que hay un porcentaje pequeño que puede que se despierte. Para mí, sí ha sido bastante complejo, por eso decidí empezar a reírme de lo que me pasaba”, asegura.

La inspiración para crear un monólogo sobre su experiencia surgió tras un comentario casual en una reunión de trabajo, donde alguien mencionó: “tú estás hormonal”; a lo cual ella respondió: “entonces, ¿todo es culpa de las hormonas?”. De esta interacción nació "Menopausia, la culpa es de las hormonas", que se presenta todos los jueves, con una función especial el 29 de marzo, en el Nuevo Teatro Versalles.

La obra narra las reflexiones de Lucía, quien, mientras espera su turno con el ginecólogo, entabla conversaciones sobre diversos episodios de su vida personal, como su primera vez que menstruó, su primer encuentro sexual, cómo fue su divorcio o el nacimiento de sus hijos; todo ello desde una perspectiva humorística.

“Incluso defiendo a los hombres, porque debemos explicarles lo que nos pasa; a veces ni nosotras mismas sabemos”, aclara.

Bárbara considera que sus altibajos emocionales fueron notorios durante su estancia en La casa de los famosos México, debido al estrés de estar encerrada.

“Mucha gente me dijo ‘¿por qué lloras tanto?’ Yo decía es que no podía controlar el llanto, era algo que me sucedía con las hormonas que la gente joven no entiende, pero todos van a llegar”, cuenta.

“Hay que reírse de las cosas que nos suceden, la menopausia es una etapa, pero la vida está llena de cosas hermosas”, dice.