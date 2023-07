Hijo de Bárbara Torres enfurece y pide que la respeten: "Nunca había escuchado cosas tan feas"

Luego de la eliminación de Bárbara Torres de “La casa de los famosos México”, su hijo José Ignacio expresó lo molesto que se encontraba, después de todo lo que se dijo de su madre, por lo que -en medio emisión- pidió que la dejan tranquila ya que, durante su estancia en el reality show, fue mucho el odio que recibió en las redes sociales.

“Yo quiero decir algo ahora que estoy al aire, de esta mujer (Bárbara) se dijo mucho en redes sociales, se dijo mucho afuera y adentro, yo nunca había escuchado cosas tan feas, de verdad, yo pido que así como todos tenemos una madre en redes sociales se respete a la mía, eso es lo único que pido”, señaló rompiendo en llanto.

Las últimas horas de la comediante dentro del encierro fueron bastantes difíciles porque no sólo se quemó, también se contracturó, así como se enfermó del estómago, por lo que dijo que estaba "luchando contra viento y marea".

Tras todas las polémicas que vivió dentro de la casa, los enojos, discusiones y arranques de enojo que tuvo con varios inquilinos, la argentina sintió la necesidad de pedir perdón a todo el público.

“Si en algún momento dije algo indebido les pido una disculpa a todos, cuando están en su casa a veces decimos cosas, pero no tienen 60 cámaras que lo están viendo, entonces nadie los juzga porque están en su casa, cada uno dice lo que quiere", señaló.

“Por eso pido una disculpa si dije algo feo, no me estoy justificando, no me pongo en víctima, lo dije 80 mil veces no me gusta eso, por eso pido una disculpa si dije algo indebido, estar adentro sólo lo entienden las personas que sólo están adentro”.

La actriz también aclaró que entró a la residencia sin alguna estrategia y comentó que no volvería a firmar un contrato para un proyecto de la misma índole, mientras que la conductora Galilea Montijo le trató de dar ánimos, diciéndole que su participación había sido un éxito, pues había sido la única que había jugado sin un equipo y, aún así, su estancia en el reality perduró.

Como es tradición cada semana, Bárbara tuvo un enlace desde afuera para despedirse de sus excompañeros, quienes creían que iba atacar a alguien, pero no, trató de ser amable y externo el cariño que les tiene:

“Los amo, les juro que los adoro con todo mi corazón, los voy a extrañar, voy a comprar un megafono y voy a ir a gritar, me limpian la casa por fa, barran, quería quedarme con ustedes porque saben que los adoro a pesar de que sufrí un montón, tenía ganas de seguirles lavando sus calzones”.

Finalmente Bárbara comentó que le aprendió “un montón” a Sergio Mayer lo describió como muy estratégico.

“A Jorgito, estás jovencito, la vida te va a enseñar. Jorge, Apio y Barby tienen que prepararse para esta semana porque les va a tocar (ser nominados)”, destacó.

