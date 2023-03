2022 fue el mejor año para Bad Bunny, no sólo agotó todas las fechas de su gira mundial y se coronó como el artista más escuchado del mundo; sus canciones ocuparon los primeros lugares en todas las listas de popularidad y su fama, como el exponente del reggaetón más importante, creció hasta las nubes.

Sin embargo, no muchos creerían que esto podría llegar a pasar y menos la propia familia de Benito, nombre real del artista, sobre todo porque cuando apenas era un niño, sus padres le tenían prohibido escuchar este tipo de música, ya que consideraban que las letras eran demasiado fuertes.

En una entrevista que ofreció a un porgrama de su natal Puerto Rico, el llamado "Conejo Malo", reveló que no siempre pudo estar cerca del género que tanto le ha dado a su carrera, incluso, solo tenía permitido oír las canciones de un sólo representante de la música urbana: "T ego Calderón fue el primer artista que admiré y me hice fanático cuando yo tenía 5 o 6 años. Fue uno de los primeros artistas que mis papás me dejaron escuchar porque el reguetón en ese momento era muy fuerte, las letras eran fuertes y no me dejaban", dijo.

Calderón, sin saberlo, fue la primera inspiración del intérprete de "Neverita" y aunque en su juventud nunca pudo verlo en vivo, cumplió ese sueño recientemente cuando asistió a una de las presentaciones de su ídolo, la cual, asegura, gozó como nunca.

"Me encantaba el estilo, era algo diferente. Yo nunca fui a muchos conciertos. Nunca en la vida imaginé que a mis 28 años de edad poder ver a Tego cantar en una discoteca, lo gocé mucho", agregó.

Pero si bien es cierto que el género de ahora era fuerte, no se compara a las canciones que los jóvenes reproducen a diario hoy en día, donde el lenguaje explícito es ya un sello distintivo de este tipo de música. Es por ello que, tomando en cuenta la infancia de Benito, el cantante fue cuestionado sobre si él permitiría que sus hijos escucharan sus canciones o las de cualquier otro de sus colegas y su respuesta terminó sorprendiendo a más de uno.

“Depende de la edad que tenga, y de la educación que les den. Mi padre no me dejaba escuchar música explícita cuando era niño. Cuando tenga mis hijos yo me haré responsable de lo que escuchen, si tienen claro tus valores, la música no va a influir", finalizó.

