Backstreet Boys, talentosos gracias a ¿la brujería?

¿De dónde viene el talento de los Backstreet Boys, el grupo que ayer causó furor en la Ciudad de México? En 1998 se supo que era debido a la brujería.

En uno de los episodios de la serie "Sabrina", la bruja adolescente, los cantantes se encuentran jugando basquetbol cuando comienzan a beber de un refresco que, instantes antes, había preparado la protagonista como una forma de dar talento a quien así fuera.

Claro que esto se trata de un accidente, pues la botella con el preparado se pierde por razones misteriosas, apareciendo en el gimnasio y tomado por la banda.

Los Backstreet Boys, formados en 1993, han causado tanto impacto en el medio artístico, que su presencia en el cine y la televisión, ya fuera frente a cámara o virtual, fue algo que no podía faltar.

En la comedia "Esto es el fin", protagonizada por James Franco y Seth Rogen, realizan una aparición especial con aureola incluída, pues se supone la banda se encuentra en el cielo por su buena vida.

Durante la secuencia final, A.J, Howie, Brian, Nick y Kevin aparecen de improviso luego de que el personaje interpretado por Jay Baruchel ("El aprendiz de brujo") es informado que puede pensar lo que sea y transformarse en realidad.



"Everybody" es el tema que comienza a escucharse, para luego ver a los cantantes desfilar entre los asistentes de la fiesta celestial, algo contradictorio al video original de la canción, donde se suponía se encuentran en un castillo y monstruos.

"Esto es el fin" fue una producción de 2013 en la que se abordaba la terminación del planeta por obra del demonio, quien hacía caer en sus garras a personas como Emma Watson, Michael Cera, Rihanna y Paul Rudd, interpretándose a sí mismos.

Dos años antes, la película española "Tres primos y una boda", protagonizada por Quim Gutiérrez ("Los últimos días"), Raúl Arévalo ("La isla mínima") y Antonio de la Torre ("El reino"), le rindió un homenaje a la canción "As long as you love me".

Los personajes son disímbolos: está el "enfermo" permanente, el galán y el serio, pero que deben unirse para salir del embrollo que supone una celebración y se deciden por algo que más jóvenes les hizo ser sensación.

Los pasos popularizados por los BSB, con algunos diálogos de comedia y movimientos en ocasiones exagerados, requirió de semanas de ensayos para los actores.

"Yo no puedo ser objetiva, soy fan de Backstreet Boys desde hace 17 años, los primos se salen, me encanta esta escena", escribió en su momento la usuaria Anuska Carter, en el fragmento del baile subido a youtube.

rad