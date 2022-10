Así será “Divina Comida” el reality show en el que Belinda contará las infidelidades que sufrió de sus ex parejas

Este 27 de octubre se estrena “Divina comida”, la versión mexicana del reality culinario “Come Dine With Me”, cuyo formato es distribuido por ITV Studios. La producción del show es originaria del Reino Unido y ya ha sido replicada en 46 países del mundo. “16 famosos nos abrirán las puertas de su casa para dejarnos entrar hasta la cocina y demostrar qué tan buenos cocineros son”, relata el avance de este programa que promete dar que hablar.

La dinámica de este show culinario consiste en ir en busca del mejor anfitrión, que cocine sabroso y al que no le falte la charla con confidencias, chismes o anécdotas. La idea de “Divina comida” es que las celebridades puedan abrir su corazón y mostrarse en su faceta más íntima. Cada semana se podrán ver cuatro episodios pertenecientes a cada mesa.

El formato cuenta con más de 17 mil episodios a nivel mundial y también tiene su spin-off, la cual se concentra en los cocineros que ejercer de manera profesional la actividad: “Come Dine With Me: The Professionals”. La edición de nuestro país contará con las participaciones de José Ángel Bichir, Margarita La Diosa de la Cumbia, Dulce María, Itatí Cantoral, Rafa Márquez, Karol Sevilla, el cantante Emmanuel, María León, Erik Rubín, Álex Lora y Belinda.



Belinda. Fuente: Instagram @belindapop



Belinda en “Divina comida” México

Esta semana, Belinda sorprendió a sus seguidores de Instagram con una sesión de fotografías en donde se la puede ver lookeada con su cabello con trenzas finas de color rosa, piercings en los ojos y en otras partes de su rostro, y uñas largas en tonalidades negro y rojo oscuro. La ex de Christian Nodal también colgó una imagen haciendo alusión a su parecido con la novia del muñeco Chucky: Tiffany.

En modo Halloween, Belinda compartió esa sesión de fotos y los comentarios acerca de su look parecido al de Cazzu (Argentina), la nueva novia artista de Christian Nodal, no tardaron en aparecer. “Estilo Cazzu”, “Cazuu o qué. Guapísima, Beli” y “Pensé q era Cazuu”, han sido alguno de los mensajes recibidos en la publicación de Instagram. Lo cierto es que la intérprete de “Si tu me llamas”, hace caso omiso a los comentarios de este tipo y se concentra en el estreno de “Divina comida”, donde hablará de sus relaciones frustradas, sus romances más polémicos y las infidelidades de las que fue blanco.