Así se vivió el regreso de Austin TV en la CDMX tras 9 años de ausencia

Faltaban ya pocos minutos para que Chiosan, Xnayer, Totore, Héctor y Rata, integrantes de Austin TV, subieran al escenario del Foro Indie Rocks y ellos lo estaban viviendo con muchos nervios y emoción al mismo tiempo, porque fue en 2013 la última vez que tocaron juntos y pensaban que ya no lo harían jamás, pero para sorpresa de sus seguidores anunciaron su regreso y la noche de ayer la espera terminó.

"Sí lo hemos esperado durante mucho tiempo, pero también hemos tocado juntos casi todos los días del año, entonces de ese lado estamos tranquilos y contentos porque ya sabemos cómo funcionamos colectivamente, pero sí volver a encontrarnos con el público de frente sí expectante, porque es un animal salvaje y no sabes si va a estar mansito o hasta arriba, pero es bonito poder volver a vivirlo", expresó Rata con una sonrisa que se dibujó debajo de la más cara blanca que usaron anoche.

Chiosan explicó que no esperaban una respuesta tan arrolladora como la que tuvieron, a pesar de que el cariño de sus fans no cesó durante estos nueve años que estuvieron fuera de los escenarios, pero el saber que habían agotado las entradas en cuestión de minutos, al grado que tuvieron que cambiar de recinto para tener mayor capacidad, fue una locura para ellos.

"Teníamos las ganas de continuar este proyecto pero la piezas no se habían podido acomodar para que eso sucediera, a veces nos frustrábamos pero ahora que estamos aquí nos damos cuenta que era en el momento que tenía que ser, porque hemos crecido mucho, aprendido de nuestros errores en muchos aspectos de nuestras vidas y estamos muy felices de poder tener esta segunda oportunidad, que en un punto pensamos que no iba a volver a pasar, pero que felicidad que suceda aunque haya sido nueve años después", expresó Totore.

Lee también: Austin TV se convierte en la primer banda confirmada para el Vive Latino 2023

Cuando a pocas horas del concierto el Multiforo Alicia comunicó que el concierto no podría llevarse a cabo en sus instalaciones, porque sólo puede dar cabida a 400 personas y sus seguidores no sólo agotaron las entradas, sino además superaron la demanda de entradas que se tenían previstas, los integrantes de Austin TV aseguraron que no entraron en pánico, sino que quedaron sorprendidos al saber que sus base de fans seguía ahí.



Cortesía: Lulú Urdapilleta.

"Cuando decidimos regresar buscamos a alguien que nos apoyara y nos entendiera totalmente, entonces encontramos a Anacama y ellos resolvieron muy rápido esto, la verdad estamos muy agradecidos porque están confiando en nuestra música y los demostraron, porque la cancelación fue en la madrugada y en la mañana ya tenían el lugar alterno (Foro Indie Rocks, que tiene una capacidad de 600 personas)", señaló Rata.

Cuando en 2013 decidieron que tenían que parar se debió a muchos factores, según explicó Rata, como el que venían de giras largas, pero sobre todo que sus caminos estaban tomando rumbos distintos, fue ese momento en el que decidieron hacer una pausa para replantearse las cosas; pero aunque cada año querían retornar no siempre se estaban dando las cosas, pero fue hasta que Mario “Chavo” Sánchez les dijo que él no regresaría pero los animó a retomar la banda, fue que decidieron hacerlo.

"Tuvimos que coincidir en el momento de sentirnos suficientemente fuertes para sostener lo que implicaba un cambio de elemento, también el reconectar al hacer música porque pasamos cada uno procesos complicados desde depresiones, adicciones, entre otras cosas, tuvo que suceder todo eso para que pudiéramos tener toda esta experiencia y regalarnos esta forma de sanar, que era volver a juntarnos y hacer música, porque al final lo que pensamos es eso, que a nosotros nos ha sanado hacer música juntos", expresó Rata.

Si bien ellos no estaban en el escenario Chiosan considera que fiel a su filosofía, de que no importa quién esté detrás de máscara sino la música, ésta siempre ha estado al alcance de sus fans y por eso no afectó su ausencia, pero ahora que están de regreso tienen mucho que decir y compartir, por lo que consideran que Austin TV llegó para quedarse esta vez, sin importar quien esté tocando.

"Siempre lo hemos dicho, puede que estemos nosotros o tal vez le dejemos la estafeta a alguien más, entonces puede estar Austin por generaciones y generaciones porque el grupo es más allá de nosotros cinco, es un ente, es un espíritu, una conexión con toda la gente, entonces la banda estará ahí por siempre", dijo Chiosan.

Lee también: Se estrena "Blonde" en Netflix: Las 5 expectativas que cumple esta Marylin Monroe



Cortesía: Lulú Urdapilleta.

Pero esta pausa también les dio la oportunidad de crear música nueva, aunque no tenga letra, y que formará parte de un nuevo disco que esperan esté listo a principios del 2023, para beneplácito de sus seguidores.

"Es muy bonito saber que estamos regresando con una vibra de hagamos cosas nuevas, tracemos mapas nuevos, no regresemos a recalcar los que ya tenemos, busquemos nuevas conexiones, nuevas personas, transformemonos, esto es importante y hasta el momento hemos tenido la fortuna de armar un buen equipo", dijo Rata.

Un terremoto llamado Austin TV

Eran las 19 horas y en el exterior del Foro Indie Rocks y ya había largas filas de fans esperando entrar, aunque de pronto había conato de pelea porque no dejaban a nadie meterse en la cola y ahorrar un tiempo que ellos ya habían invertido.

En el interior poco a poco los espacios se fueron haciendo pequeños, porque la gente no paraba de entrar, la gran mayoría eran personas que rondaban los 30 y que hace casi una década, cuando Austin TV decidió hacer una pausa, seguían en su etapa escolar.

De pronto los gritos de emoción se dejaron escuchar, porque los cinco integrantes de Austin TV estaban llegando al escenario, eran las 21 horas y la espera para estos fieles seguidores había terminado, lo primero que se escuchó de ese concierto fue "Orquídea" y fue entonces que la locura se desató.

"Amigos buenas noches. Tuvo que pasar un tiempo para volvernos a encontrar, vamos a disfrutar esta noche y gracias por no olvidarnos", dijo Chiosan mientras alguien le gritaba desde el público que le hiciera un hijo.

Les Choses, Olvidé, Rucci y Voces siguieron en el repertorio y la emoción comenzó a incrementar, sus fans brincaban sin descanso, mientras aplaudían y lanzaban vasos de cerveza sobre sus cabezas a modo de festejo, el lugar literalmente retumbaba.

"La vida se trata de transformarnos y no quedarnos igual, esta bien que cambiemos y nos hagamos responsables de nosotros, estamos agradecidos de estar aquí", expresó Rata



Cortesía: Lulú Urdapilleta.

Por momentos, el grito de ¡Austin, Austin! se sobreponía a la música, pero todo el público de esa noche había tenido que esperar nueve años para volver a escuchar canciones como Secreto, Nadie, Caballeré, entre otros, totalmente en vivo y volverse a sentir más jóvenes. Chiosan bailaba entre sus sintetizadores y teclados, mientras Xnayer hacía vibrar el piso del foro en cada golpe que daba a la batería con las batacas, mientras Totore, Héctor y Rata hacían lo propio al frente del escenario, donde los celulares no paraban de registrar el momento, el cual también será inmortalizado en un documental que se filmó esa misma noche.

Después de casi dos horas de concierto, donde la energía de todos estuvo en alto, Austin TV se preparó para despedirse tocando Satélite, Ella no y Cisne, con la firme promesa a sus fans, incluyendo a los que estaban desde la banqueta escuchando la presentación, de volverse a encontrar muy pronto en otra presentación en vivo.

rad