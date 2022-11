Así se vivió Chivas Regal Supremacy Kings & Queens Night

Con la intención de tener un mayor contacto con su comunidad a través de experiencias interactivas, la noche del sábado se pintó de dorado con Chivas Regal Supremacy Kings & Queens Night, en el Parque Bicentenario.

En el evento se instalaron seis diferentes espacios para que, a través de dinámicas, stands para selfies y hasta maquillaje, entre otros, celebraran a la marca de whisky.

"Queremos realmente capturar a los consumidores, que se enamoren del whisky, porque muchos creen que no es un licor para ellos y sí lo es. Bienvenidos todos a la familia Chivas Regal", dijo María Paula Brand manager Chivas, en entrevista.

"Muchas veces las marcas se ven lejanas y la idea es sentirnos cercanos hablar como ellos hablan, tener temas que sean a nivel digital, poner la música… es todo hecho para enamorarnos y que se sientan parte de la familia Chivas Regal", señaló.

Fans de entre los 20 y 30 años, pudieron divertirse entre actividades como la cámara 360, en la que de forma individual o en grupo, los asistentes debían pararse en una plataforma a la que rodeaba una cámara para al final recibir un video en alta calidad como si fueran estrellas de cine.

Fue ahí que Alexa, una de las que probaron la experiencia, compartió lo que más disfruta de Chivas Regal:

"Me gusta que es un sabor amargo porque a mí no me gustan las bebidas tan dulces. Este evento me parece increíble, es un proyecto súper bonito, súper incluyente, siento que es una marca que es súper elegante pero también muy urbana".

Una máquina para tomar pelotas con una garrita y luego ganar regalos, era otra de las dinámicas en las que se podía participar, así como el "Chivas Studio", stand donde se podían aplicar maquillaje para brillar igual que el gran letrero de Chivas Regal.

Desde dicho lugar, sentada y rodeada de espejos y luces como en el camerino de un actor, Ana, de 19 años relató:

"Las experiencias que tienen y todas las actividades que hay están muy buenas. Yo creí que iba a ser algo sencillo, aunque tenía expectativas buenas creo que las superaron".

Gracias a la buena respuesta de la gente es que en cada zona había largas filas esperando pasar, por ejemplo para tener un termo personalizado con su nombre o tomarse una selfie en uno de los dos tronos disponibles.



"El sabor se me hace muy rico. Me parece una experiencia muy cool que sea para jóvenes y podamos probar el whisky", aseguró Gabriela Llanos de 21 años.





La experiencia no podía estar completa sin probar el whisky por lo que al ingreso todos recibieron un vaso con Chivas Regal; además había diferentes bartender que preparaban bebidas para todos como, por ejemplo, en la zona VIP que se instaló. El evento también estuvo amenizado por la música de “El Huracán y “El Rey del R&B en Latinoamérica” para celebrar la identidad juvenil de Chivas Regal.