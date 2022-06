Así se hizo el doblaje de ‘Sonic 2’

Los Ángeles.­— La invitación se dio exclusiva para EL UNIVERSAL por motivo del lanzamiento en plataformas digitales de la película “Sonic 2: la película”.



La idea era estar en las instalaciones de Paramount Studios y entrar al universo de Sonic por unos segundos, en los que este corresponsal pudiera experimentar el paso a paso del proceso de doblaje con la talla de Hollywood.



La sala de audio Stage 11 del estudio que estrenó en el 2020 ‘Sonic: La película’, —volviéndose la más taquillera de una adaptación de videojuego al cine— tenía colocado un micrófono frente a la pantalla en que se proyectaría la escena a doblar la voz.



En la acción, el famoso erizo azul Sonic se desliza por la nieve patinando a unos metros de su nuevo contrincante, el colorado Knuckles.

Un atril con el diálogo en inglés presentaba el parlamento lanzado en forma de grito: Sonic como buen héroe no pierde la postura e incluso presume ir adelante en su deslizada por las rocas y nieve.



Al lado mío, una cabina de audio con el operador y sus manos en los botones me pide hacer un ensayo. Uno, dos, tres: un sonido de “pitido” se escuchará en mis audífonos y ahí justo debo decir mi parlamento, mientras observo cómo se mueve la boca de Sonic.



Para complicar más todo, decido decirlo en inglés en vez de español, para ver si puedo empatar mi voz al movimiento de la boca del emblemático personaje. No es tan fácil, el ensayo corre y pierdo secuencia al inicio y al final. Luego, viene la primera grabación y casi lo consigo. Ya en la segunda toma, el operador me felicita.



Lo más emocionante es sentir al personaje de Sonic, animado en todo su esplendor; pero necesitado que alguien le preste su voz, como le ocurrió a Colleen O’Shaughnessey, actriz profesional que da vida con su voz a Tails, nuevo personaje y aliado zorrito amarillo de Sonic.

EL UNIVERSAL fue invitado a los estudios de Paramount Pictures, para ser testigos de cómo se grabaron las voces de “Sonic 2: la película” que se estrena en plataformas digitales Video: Paramount Pictures pic.twitter.com/BzdibpSXRr — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 23, 2022



“Lo que me gusta es que en el filme contamos el inicio de la amistad entre Sonic y Tails. Mi personaje está deslumbrado porque Sonic es su héroe y a partir de ahí ellos desarrollan esta amistad que es hermosa de observar. Juntos van adquiriendo confianza entre ellos a lo largo de la aventura”, explica O’Shaughnessey, terminada mi sesión del audio, en la que humildemente le paso el micrófono.



A mi lado también se encuentra el director Jeff Fowler, quien ha vuelto a romper el récord de taquilla con esta secuela, para en Estados Unidos ser la cinta adaptada de un videojuego más vista con 190.1 millones de dólares —sumando al resto del mundo ya llega a 397.9 mdd—.



“‘Sonic 2’ es una película más grande en todos los sentidos que ‘Sonic: La Película’. Tenemos más escenas de acción, más personajes y más historia que contar”, comparte Fowler, mientras las botargas de Sonic y sus nuevos amigos se nos acercan”.



Fowler compartió también que para la secuela Carrey estuvo muy entusiasmado de regresar con su aspecto de gran bigote y cabeza calva, con sus lentes tipo goggles en la frente. Su personaje villano de Dr. Robotnik regresa del planeta de los champiñones gracias a la ayuda de Knuckles, mientras que Sonic viviendo ya como hijo adoptado de Tom (James Marsden) y Maddie (Tika Sumpter) recibe la visita de un zorro amarillo que vuela con sus dos colas al girarlas cual helicóptero llamado Tails.



“Creo que Jim Carrey, quien es siempre fantástico con su presencia y humor como el villano Dr. Robotnik. Él nos ayudó con el resto del reparto a traer el tema de la importancia de la familia, la amistad, el sentido de comunidad. También una de las escenas que son el corazón de ‘Sonic 2’ es cuando Tails y Sonic platican sobre cómo en el pasado sufrieron acoso tipo “bullying” sólo por ser distintos. La película tiene muchos temas para identificarte”, agrega Fowler, quien ya posee un Oscar de la Academia por su cortometraje “Gopher broke”.



Con admiración y respeto por el talento mexicano como Mario Castañeda que dobla la voz de Carrey. Así como Luisito Comunica, Marisol Romero y Octavio Rojas, tras los parlamentos de Sonic, Tails y Knuckles, respectivamente.



‘Sonic 2’ emula la experiencia de los videojuegos al poner a sus protagonistas en su historia a buscar a una esmeralda con poderes de control universal, al tiempo que Tom y Maddie viajan a una boda en Hawái dejando a Sonic sólo en casa y listo para meterse en problemas.

