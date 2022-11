Así se embarazó Daisy Anahy a pesar de que Eduin Caz se había hecho una vasectomía

Este fin de semana Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar que serán padres por tercera vez. La novedad sacudió a la comunidad 2.0 ya que el año pasado el cantante había asegurado que “cerró la fábrica” para no tener más hijos y que incluso se había practicado una vasectomía. ¿Cómo lo lograron entonces?.

"Te soñamos y te hiciste realidad. Te esperamos con mucho amor. Lo mejor ya está sucediendo y estamos muy felices de ver cómo crece nuestra familia", fue el epígrafe que Eduin Caz y Daisy Anahy eligieron para compartir la noticia junto al ultrasonido. Ya no quedaban dudas de que había embarazo pese a la cirugía a la que se había sometido el vocalista.



Los comentarios no tardaron en llegar para el cantante de Grupo Firme y su esposa. "Felicidades, hermoso. Mis mejores deseos siempre para ustedes", "¡Épale! ¡Muchas felicidades!"; "Desde ahorita auguro que va a ser niño. Me encantan estas noticias, entre más tienen ustedes, menos me piden a mí", fue el mensaje que les dejó Jhony Caz.

Rápidamente muchos comenzaron a preguntarle a Eduin Caz cómo hizo para dejar embarazada a Daisy Anahy luego de haberse realizado una vasectomía. La respuesta está en las declaraciones que el cantante dio hace un tiempo cuando comunicó el procedimiento al que se había sometido para no tener más hijos.

Cómo se embarazó Daisy Anahy a pesar de que Eduin Caz se había hecho una vasectomía

Hace un año, Eduin Caz le confesaba a si amigo Larry Hernández que se había “cortado los cables”. Por aquel entonces tanto él como su esposa estaban felices con el hecho de ser padres de Eduin Gerardo, quien llegó en el 2015 y de Dhasia Geraldine quien nació en el 2020.

"Yo tengo dos (hijos) y la neta, me moché los cables", informó Eduin Caz a su amigo quien le volvió a preguntar si entonces ya no podía tener más hijos. Su respuesta fue un “no” rotundo, aunque hizo una aclaración. Es que por si en algún momento llegaban a arrepentirse de la decisión que habían tomado con Daisy Anahy estaban preparados.

El vocalista de Grupo Firme aclaró que por si las dudas “ahí están congelados unos (espermatozoides)". Así que evidentemente debieron recurrir a ellos para volver a ser padres una vez más y agrandar su familia.