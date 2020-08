Así reaccionó el hijo de Violeta Isfel por su foto sexy en lencería

Violeta Isfel reveló cómo fue la reacción de su hijo luego de que se filtrara una foto de ella en donde aparece portando lencería sexy.

En una entrevista con el programa "Venga la Alegría", la actriz se mostró tranquila ya que cree que su hijo Omar no alcanzó a ver la imagen.

"La realidad es que creo que él no alcanzó a verla porque esto fue un revuelo que sucedió en la madrugada. Omar siempre se ha caracterizado por ser un chavo que respeta 100% lo que yo quiero vivir o lo que yo hago, él confía plenamente en que no voy a hacer algo que atente su estabilidad ni mucho menos".

La protagonista de novelas como "Atrévete a soñar" y "Una familia con suerte" reveló que, en dado caso de que Omar hubiera visto la foto, no la habría cuestionado.

"Creo que ni se enteró porque ni me comentó nada, ni me dijo nada...Si en algún momento hubiera dicho algo, yo creo que hubiera sido como de 'Ay, mamá. Bueno, pero ¿tú estás contenta? Ah bueno".

También lee: Violeta Isfel ni censurada ni hackeada, esta es la razón por la que bajó su foto sexy

La también cantante confesó que la comunicación con su hijo es muy importante y es una lección que le dejó el ser madre a muy temprana edad.

"(La comunicación) es enorme. Algo que he entendido en este camino de ser mamá de un adolescente es que no puedes estar teniendo una comunicación llena de prejuicios".

La artista de 35 años volvió a recalcar que su cuenta no fue hackeada y reveló los motivos por los que retiró la imagen.

También lee: Violeta Isfel va de los foros a su puesto de hamburguesas

"Recibí una llamada por parte de mi agencia, en donde traigo algunas campañas publicitarias en redes sociales y esta conversación de 'una mujer empoderada y sexy no embona en el plan de comunicación de las campañas que traemos".

A pesar de los halagos que recibió, confesó que se plantearía varias veces el volver a posar para una revista de caballeros en redes sociales.

"No sé si otra vez lo haría para una revista de caballeros como tal, porque el contexto es distinto y diferente. No es que yo haya posado para esta foto...Yo no posé para esa foto".

¡En exclusiva Violeta Isfel nos habla de su polémica fotografía! ¡En exclusiva para #VLA, la actriz Violeta Isfel nos revela todo sobre su polémica fotografía en blanco y negro donde se le ve semidesnuda! >> bit.ly/VivoVLA Publicado por Venga La Alegría en Jueves, 27 de agosto de 2020

Pero no es la primera vez ni la única que Isfel posa sexy y hasta hizo un semidesnudo para una revista de caballeros, y es que también en su cuenta de Insagram, la actriz le regaló a sus fans una imagen en la que se ve acostada en una cama, checando su celular y completamente desnuda, eso sí, luciendo uno de sus tatuajes que tiene en la parte baja de la espalda.

al