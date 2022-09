Así reaccionaron los televidentes al emotivo regreso de Satcha Pretto a “Despierta América”

“Despierta América” es sin dudas uno de los programas más vistos de Univisión. La primera emisión del mismo se llevó a cabo en 1997 y desde ese entonces siempre nos ha deslumbrado con la calidad de su producción y con los conductores y presentadores que trabajan en el mismo.

Recientemente el programa mañanero de Univisión decidió darles una noticia sorpresiva a sus televidentes en relación a sus presentadores. El pasado miércoles Raúl González, Carlos Calderón, Karla Martínez y Alan Tacher compartieron un feliz anuncio: Satcha Pretto vuelve al programa “Despierta América”.

Leer más: Excomentarista estelar de TUDN es nuevo fichaje de Univisión

"Hoy estamos muy felices porque vamos a recibir nuevamente en su casa a nuestra... ¡Satcha Pretto!", anunciaron en “Despierta América”. Satcha Pretto ingresó al plató y le agradeció a sus colegas por todo el cariño que le brindaron.

Leer más: Televisa y Univision concretan su unión; alistan lanzamiento de plataforma de streaming en español



Foto: Satcha Pretto. Fuente: Instagram @despiertamerica

¿Qué había pasado con Satcha Pretto?

"Estuve fuera del aire 2 meses y 20 días. Hoy se cumplen 7 semanas de la operación y estoy super agradecida con Dios, con todos ustedes por el apoyo que me han dado, con ustedes aquí porque, cada mensaje, cada flor y cada regalo que me han enviado me ha servido muchísimo", aseguró frente a cámara Satcha Pretto.

"Despierta América" le dio una excelente noticia a su público pic.twitter.com/WMnNlgrupo — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 28, 2022

Satcha Pretto incluso compartió en su perfil de Instagram algunas fotos sobre cómo fue su recuperación. “El doctor reparó el ligamento cruzado anterior, así como unos asuntos mínimos con los meniscos. Al parecer, el desgarro del ligamento medial colateral y uno leve del ligamento lateral colateral sanaron por sí mismos”, escribió en un posteo la conductora.

¿Cómo reaccionó el público de “Despierta América”?

“Bienvenida Satcha espero que siga recuperandose y sintiéndose mejor cada dia”, “Bienvenida y muchas bendiciones para ti Satcha”, “Que bueno Satcha ya de vuelta se te extrañaba”, fueron solo algunos de los comentarios que le dedicaron a Satcha Pretto los seguidores de “Despierta América”. Mientras tanto en Twitter le escribieron mensajes como: “Esperándola con muchas ancias para darle mucho cariño”, “La hemos extrañado mucho”, “Que bueno, cuídate y felicidades”, entre muchos otros más.