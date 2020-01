¿Así o más actuado? Mauricio Martínez a Danna Paola

“Hemos llegado al momento en el que una estrella de pop le reclama a un jovencito en un concurso de canto por haberla llamado ‘culera’ y eso es noticia. ¿Y el talento? ¿Así o más actuado? Se los digo por experiencia, ya no hagan esos programas. Cambien la fórmula. Les urge”, expresó el actor Mauricio Martínez sobre lo que pasó con Danna Paola y Gibrán. Mauricio surgió del talent show llamado Operación triunfo (2002), y hoy en día es el único mexicano trabajando directamente con Andrew Lloyd Webber en el musical Unmasked, basado en las canciones que el inglés ha creado para el teatro musical.

Memo Rios: El stand up es soez

¡Aplausos! Memo Ríos considera que la comedia actual que se utiliza en el stand up es simplemente una moda pasajera basada en insultos y groserías. “Esperamos que con el tiempo se imponga otra vez el ingenio sobre el vocabulario soez, no me espanta nada pero ya es exagerado, es como si yo cantara puro rock cuando la gente va a ver comedia”, dice el comediante e insiste en el abuso de “malas palabras” de los standuperos en sus rutinas.

Verónica del Castillo hará martes de milagros

Verónica del Castillo anda muy enfocada en el tema de la neuroabundancia ya no sólo con conferencias y publicaciones como su libro Tú eres un milagro, sino que ahora dará “cursos de milagros” cada semana a través de su cuenta oficial de Facebook. Con el nombre de “Martes de milagros”, la hija de Erik Del Castillo explicó que se dedicará a compartir herramientas para que sus seguidores cambien su vida y su prosperidad.