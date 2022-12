Así narró Ernesto Laguardia su reciente experiencia en el hospital: "Fue un dolor tremendo"

Los médicos le acaban de detectar al actor Ernesto Laguardia piedras en el riñón, razón por la cual sentía demasiados dolores en la espalda, los cuales no sabía a qué se debía, así que la preocupación tanto de él, como de su esposa Patricia Rodríguez hicieron que los expertos lo revisaran en el área de urgencias de un hospital.

“Empecé con dolor en la parte izquierda de mi espalda, mi esposa se preocupó mucho, canceló todas sus actividades, es diseñadora de telas, muy talentosa y le agradezco que siempre esté conmigo cuidándome.

“Me llevó al hospital de emergencia porque fue un dolor tremendo, son unas piedras en el riñón, decidimos no operarnos, vamos a hacerlo con tratamiento, así estamos ahorita, me siento bien”, declaró en entrevista.

La pasaron mal con el Covid

Con la pandemia del Covid-19 afirmó que la pasó mal ya que siempre se cuidó mucho, pero durante el último día de grabaciones de la telenovela “Corona de lágrimas 2” empezó con una gripa, pero ya estaba a punto de irse a Miami con su familia.

Pero después se enteró que era Coronavirus, así que durante tres semanas tuvo neumonía y tenía que depender de oxígeno externo; en ese momento no quería ir al hospital, así que se montó el equipo necesario en su casa.

“Mi esposa quería regresar pero le digo ¿para qué regresas, para contagiarnos? Mejor espérame allá. La familia siempre está conmigo, eso es algo que hay que agradecer”.

Este virus sí le dejó secuelas, señaló, así que sufrió mucho para recuperarse al 100 por ciento, tuvo que hacer mucho esfuerzo para recuperarse.

“La memoria se me iba mucho, tuve que hacer muchos ejercicios de memoria, algo que para el actor es muy importante, estoy agradecido con la vida de que estamos aquí”.

Laguardia expresó sentirse muy agradecido con la vida, con su familia, con cada uno de los personajes que ha interpretado que le han dado experiencia y la capacidad para los siguientes retos.

“(Le doy gracias) a los productores que me han llamado, a lo largo de 50 años he trabajado con muchísimos y creo que el trabajo lo ha avalado, me siento muy halagado de hacer lo que me gusta, pero sobre todo tener un lugar en el cariño del público, eso no se paga con nada, eso hay que aprovecharse todos los días”.



