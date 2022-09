Así lucía Grupo Firme en sus inicios: ¡No vas a reconocer a Eduin Caz!

Grupo Firme se ha consolidado como una de las agrupaciones de regional mexicano más importantes de la actualidad. Sin embargo, el camino no fue fácil, pues tuvieron que buscar muchas oportunidades antes de que uno de sus temas se convirtiera en éxito y fuera coreado por miles de personas, pues cuando Eduin Caz, el líder de la banda, era joven tuvo como primer público a las y los pasajeros del transporte que lo llevaba a la escuela. Esta es su historia.

En una entrevista con Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, Eduin Caz recordó los principios de su carrera, cuando se subía a los camiones a cantar para llevar un poco más de dinero a la escuela a la que asistía a Tijuana, estado al que se mudó desde que era muy pequeño. “Y no me avergüenza decirlo; no éramos la familia más pobre del mundo, pero lujos y dinero no teníamos”, recordó.

Pero en sus inicios, no sólo la falta de dinero fue un obstáculo para Eduin, pues recordó que Eliseo, la pareja de su madre y que él veía como una figura paterna, no estaba de acuerdo con que se dedicara a la música y fue una de las personas que lo alentó a continuar con sus estudios, pues temía que cuando Caz comenzara a dedicarse de lleno a la música se entregara a vicios como el alcohol y las drogas. “Hasta la fecha, yo no uso drogas; podré tomar, simón, sí tomo. No te voy a echar mentiras”, dijo a Barajas, “pero la droga no la consumo”.

Ante el descontento de su padrastro, Eduin se mudó con sus tíos un año, tiempo en que lo apoyaron para que impulsara su carrera, pues fue Jesús, esposo de su tía Cheli, quien lo acompañaba a las tocadas, pues era él quien manejaba la camioneta donde transportaban el sonido. “Se la rayé a más no poder esa camioneta. Hasta la fecha les agradezco infinitamente”, compartió Caz.

Fue así que Eduin emprendió un camino largo, pues antes de que Grupo Firme se creara fue integrante de otras agrupaciones como Reto Serreño y Aventados de Tijuana, con los que abría bailes, a la hora en que el público todavía no se concentra y “no hay ni un alma” animando el escenario.

Después de un tiempo, Caz abandonó la música y a Tijuana, pues su mamá no consentía su decisión de dedicarse a la música y ya había llegado el momento de dejar la casa de su tía. Por ello, fue que volvió a Culiacán, de donde es originario, para vivir con su padre, quien le propuso presentarle a los integrantes de una agrupación que conocía. Sin embargo, al llegar al estado que lo vio nacer hizo todo menos cantar.

Por eso, cuando juntó el dinero suficiente, Eduin se compró un boleto de camión para volver a Tijuana, pues ahí ya conocía a algunas personas que también se dedicaban a la música.

Pero en 2014, llegó el momento de que Grupo Firme se integrara con su impulso y el de Joaquín Ruíz, a partir de ahí se presentaron en escuelas, bares y eventos pequeños, y para 2017 lanzaron su primera producción musical “Pasado, Presente, Futuro”, del que se desprende la canción “Perdóname” uno de los temas más queridos por sus fans.

En esa entrevista, Eduin recordó que cuando todavía no conseguía el éxito soñaba con llenar un palenque, y la noche de ayer no sólo llenó un recinto de tal magnitud, sino que él y Grupo Firme batieron récord al convertirse en la agrupación que más audiencia ha concentrado en la plancha del Zócalo con 280 mil personas presentes.