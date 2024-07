Así hablaba Gala Montes de su mamá hace sólo tres meses: "es a toda madre, la verdad"

Gala Montes ha abierto su corazón para hablar de la fractura que existe entre ella y su madre Crista que, a su vez, asegura que la actriz dejó de apoyarla económicamente, en el momento que dejó de ser su asistente. Sin embargo, hace tres meses, la joven concedió una entrevista en la que refirió que sostenía una buena relación con su progenitora.

Los problemas entre Gala y su mamá se han hecho públicos, situación que ha llevado a que ambas traten de defender su versión de los hechos.

La madre de la actriz concedió una exclusiva a una revista, en la que habló de que la relación con Gala es nula, pues los problemas entre ellas reverdecieron cuando su hija decidió que ya no quería que fuera su representante.

De acuerdo con Crista, la joven se limitó a ver por ella económicamente parcialmente, lo que no le parecían suficiente debido a que trabajó con ella por 18 años.

Al desvelarse esto, Gala enfrentó a su madre asegurando que, en los últimos ocho meses, la había estado extorsionado, como también precisó que la mala relación entre ellas tiene lugar desde que comenzó su carrera como actriz, a los seis años.

Molesta, la protagonista de "Vivir de amor" expuso que nunca pudo disfrutar del dinero que ganó cuando era menor de edad, pues su madre nunca le dio cuentas de qué había sucedido con sus ganancias.

"A partir de hoy, ya no tengo mamá", dijo Montes, visiblemente afectada.

Y aunque en sus recientes declaraciones precisó que los problemas con su madre se agudizaron hace ocho meses, hay una entrevista que concedió hace tres meses, que demuestra que la joven tenía la intención de mantener en privado la fractura familiar que atravesaba.

Se trata de una conversación que sostuvo con Matilde Obregón, para su canal de YouTube, en la que la periodista le expresó que su carácter confrontativo, ante los desencuentros de la vida, lo había heredado de doña Crista.

La actriz de 23 años reconoció que, en efecto, ella y su madre eran muy parecidas, situación que las hacía chocar a momentos, pero destacó que eso no era un impedimento para la buena relación que, supuestamente, existía entre las dos.

"Mi mamá es muy directa, en toda mi casa somos muy directas, tenemos una comunicación muy acertiva que, a veces, peca y raya en otras cosas, le hemos tenido que nivelar porque siempre decimos lo que sentimos, mi mamá siempre me educó: ´¿quieres algo?, pídelo, ¿sientes algo?, dilo´", expresó.

Obregón dijo que era de admirar la gran hija que era Gala, ya que la joven había mostrado que su madre era su prioridad ante cualquier circunstancia.

Fue así que la actriz ahondó en las cualidades de su progenitora:

"Hemos sido muy buen equipo, mi mamá es muy inteligente, me ha dado muchas bases y estructura en mi carrera y, más de eso, es una mujer con la que tengo muy buena química, la verdad... yo le digo: ´-Me caes muy bien´, me muero de risa con mi mamá, es una mujer muy alegre, muy chistosa, muy sarcástica", destacó.

Además, en esa ocasión habló de la transición que estaba viviendo al dejar la casa de su mamá para independizarse; aseguró que doña Crista estaba contenta con la decisión.

"Mi mamá está contenta con este paso, o eso me hace parecer, es un paso difícil, cada quien va a tener su espacio, su casa, mi mamá me enseñó a hacer como soy porque ella es igual, hija de tigre, pintito... entonces ya quiero mi espacio, quiero mi casa, decorarla como yo quiera, me emociona mucho", destacó.

Gala precisó que no se trataba de ambicionar por su independencia, sino que quería probar.

"Una tiene que salir del mundo exterior, porque mi mamá no va a estar ahí siempre, no pasa nada, puedo llegar con mi mamá y decirle: ´-¿Sabes qué?, que no me funcionó´".

