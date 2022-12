Así ha sido la relación entre México y Los Caligaris

La controversia que se generó entre México y Los Caligaris ya provocó la expulsión de uno de los integrantes de la banda, quien en medio de una conversación sobre fútbol insultó a los mexicanos, un público que ha sido parte importante en la carrera de estos mùsicos argentinos.

Federico Zapata, en un arranque, escribió una serie de desafortundas declaraciones: “Ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota, dejen de llorar”,refiriéndose a los mexicanos, después de que el comentarista Paco Villa criticara al portero argentino Emiliano ‘El Dibu’ Martínez por un gesto obsceno que tuvo posterior al partido que los coronó victoriosos en el mundial.

Tras este insulto, varios usuarios comenzaron a solicitar a los organizadores del festival Vive Latino que quitaran de su cartel a la agrupación, pero antes de que eso sucediera, en la cuenta oficial de Los Caligaris, se publicó un comunicado en el que desaprobaban la actitud de su compañero y se desvinculaban de él definitivamente.

“Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits de Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente”, se puede leer en el escrito.

Para los intérpretes de "Kilómetros", la escena nacional ha significado un mercado sumamente importante en su carrera y ahora, esta relación, podría estar en peligro.

El primer contacto con México fue en el año 2007, cuando editaron su tercer disco “Residencial América” en nuestro país. Posterior a eso comenzaron, en mayo del mismo año, una exitosa gira por diferentes ciudades de la República mexicana. Posteriormente vivieron su primer Vive Latino, con un escenario completamente lleno de un público que no se cansó de aplaudir y entonar sus canciones.

aplaudió su trabajo.

La banda repitió presentación en 2009, 2012, 2014 y 2017. Este año también están invitados junto a otras bandas como Café Tacvba y Red Hot Chili Peppers.

En 2017, Los Caligaris eligieron tierras aztecas para celebrar sus 20 años de trayectoria y grabar su primer DVD titulado “20 años: El show más feliz del mundo”. El mtaerial fue grabado durante su presentaciòn en el Palacio de los Deportes y se estrenó el 13 de abril de 2018.

Ese mismo año Raúl Sencillez, vocalista de la banda, se hizo su primer tatuaje con la bandera de México, pues según explicó, en una de sus primeras giras, estando en este país se hizo una promesa a sí mismo, que si alguna vez tocaban en el Palacio de los Deportes haría como agradecimiento este gesto.

“Llevo la bandera mexicana con mucho respeto y con mucho cariño, y aunque ahora me dicen que soy el cordobés más mexicano del mundo, me siento orgulloso de que así sea, porque México nos ha dado la oportunidad que en Argentina no tuvimos”, expresó Sencillez a Notimex.

En julio de 2018 regresaron para ofrecer un concierto gratuito en la estación del metro Auditorio Nacional, fue organizado por la estación de radio EXA y este gesto además de sorprender a sus fanáticos, también les sumó la simpatía de nuevos seguidores, quienes pronto demostraron su apoyo en su gira “Espíritu payaso”.

Con este tour se presentaron por primera vez en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país. Las entradas se agotaron en el primer día de venta y los argentinos tuvieron un Auditorio completamente abarrotado. Gracias a la demanda que hubo por parte de los fans, accedieron a abrir una segunda fecha en el mismo lugar, lo que los consolidó como una de las bandas más aclamadas por el público mexicano.

Pero este amor ha cambiado de la noche a la mañana, los mismos fans que los aplaudían, ahora les han pedido no regresar. La banda enfrenta uno de los momentos más complicados de su historia y su futuro, por lo menos en México, ahora pende de un hilo.

