Nos despertamos con la noticia de que Kylie Minogue visitará México, el próximo año, para ofrecer tres conciertos en diferentes estados de la República, noticia que entusiasma a sus fans sobremanera, pues se han encargado de viralizar el nombre de la cantante que, visitó nuestro país, por primera y última vez hace 13 años, durante la primavera del 2011.

Fue el jueves 12 de mayo del 2011, cuando la cantante australiana, de este entonces 43 años, pisó el escenario de el Palacio de los Deportes, cobijada por el aplaudo de alrededor de 10 mil personas que se dieron cita al primer concierto que ofrecía en nuestro país, tras 23 años de trayectoria.

Kylie presentaba su doceava gira "Aphrodite les folies", con la que visitó 27 diferentes países y ofreció 73 conciertos.

Lee también: Kylie Minogue hace invitación a británicos cansados de la política

México no fue la única región que visitó por vez primera, también lo fue en los casos de Estonia, Lituania, Indonesia, Filipinas y Sudáfrica.

La cantante causó sorpresa con la gran producción de su tour, con el que recreó la mitología griega con telas acrobáticas, escenarios móviles, un espectáculo de agua y un vestuario diseñado por entero por la firma italiana Dolce & Gabbana, con la que había trabajado en dos giras anteriores.

Minogue abrió el concierto con "Aphrodite", la canción sencillo del que era su más reciente álbum, a las que le siguieron "The one", "Wow", "Ilusion" y "I belive in you".

Algunas de las frases que la cantante dedicó al público mexicano acentuaba el hecho de que se trataba de su primer concierto en la capital:

"Es es el primer concierto que ofrezco en su país, estoy muy contenta de estar aquí, así que quiero oirlos".

Otros temas que interpretó fueron "Cupid boy", "Get outta my way", "Is beautiful", "Confide in me" y, por supuesto, sus éxitos "Can't get you out of my head" e "In my arms", las más coreadas de la noche.

Lee también: Kylie Minogue gana batalla a Kylie Jenner

Tras un exitoso concierto, Kylie fue vista en el Four Seasons, hotel en el que se hospedó, recibiendo ramos de flores de sus fanáticas y fanáticos, a los que se acercó para saludar y para firmarles algunas de sus pertenencias.

Minogue vuelve a la Ciudad de México los días 22, 24 y 26 de agosto del 2025, presentándose en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

Su visita tiene lugar a propósito de su "Tension Tour"; en lo que respecta a la CDMX, la cantante volverá a presentarse en el Palacio de los Deportes.

La preventa tendrá lugar mañana, viernes 25 de octubre, para acceder a ella debes ingresar a la página https://www.kylie.com/live/la y llenar un formulario con algunos de tus datos; por su parte, la venta será a partir del 31 de octubre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc