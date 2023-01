Así fue la historia de amor de Julieta Venegas y Joselo de ‘Café Tacvba’

Julieta Venegas es sin lugar a dudas una de las cantantes más reconocidas y talentosas de nuestro país. Sin embargo la intérprete de “Limón y sal” también se ha hecho conocida a nivel mundial gracias a sus composiciones.

Recientemente Julieta Venegas asistió como invitada al programa de entrevistas del periodista Yordi Rosado y allí hablaron largo y tendido no solo de su carrera musical, sino también de su vida a nivel personal.

Leer más: Se lanzan contra Julieta Venegas por colaboración musical con Bad Bunny

Uno de los momentos más recordados de la entrevista fue cuando Julieta Venegas habló de su relación con el músico Joselo, uno de los integrantes del grupo mexicano Café Tacvba.

Leer más: Café Tacvba celebrará en el Foro Sol

¿Cómo fue la relación de Julieta Venegas y Joselo?

En la entrevista con Yordi Rosado, Julieta Venegas dijo que Joselo le aportó a su vida muchas cosas, no solo a nivel musical, sino también a nivel personal. Pero la intérprete de “Eres para mi” también confesó que no fue para nada fácil ser “la novia de alguien conocido, prácticamente la gente no me registraba”.



Foto: Julieta Venegas. Fuente: Instagram @julietavenegasp

“En ese momento ser la novia de un músico no es como que nadie te miraba. Esa experiencia de ser novia de un músico sin ser alguien conocido, nadie te mira”, comentó Julieta Venegas.

Sin embargo Venegas confesó que Joselo fue una de las pocas personas en su círculo más íntimo que la impulsó a seguir adelante con su sueño de ser cantante. “Ellos eran como de: ‘Eey, está buena la idea’, no era de solo porque es la novia. ‘Está buenísimo lo que estás haciendo y está interesante, síguele’”, mencionó Venegas.

“Me decían: Sigue escribiendo, y mandando demos. Empecé a mandar demos y ahí eventualmente cuando yo firmé, ya sabía con quién quería hacer el disco”, recordó Julieta Venegas.

Tras finalizar su relación con Joselo, Julieta Venegas se casó con Álvaro Henríquez, el líder del grupo “Los Tres”. Sin embargo la relación no prosperó y Henríquez la engañó con la actriz de uno de sus videoclips.