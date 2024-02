Así fue la fiesta de Paquita la del Barrio y La Sonora Santanera en el Auditorio Nacional

Una voz intacta, potente y una actitud indomable demostró la cantante Paquita la del Barrio este domingo durante su concierto en el Auditorio Nacional en donde armó una tremenda fiesta teniendo como ingrediente principal el sentimiento del despecho.

La veracruzana fue tratada como toda una reina de la música popular mexicana, quien complació con sus temas clásicos de desamor sentada en un sillón en donde permaneció la mayoría de las dos horas que duró su concierto.

A pesar de los problemas de salud que ha presentado en los recientes años, la anfitriona se mostró vital, con energía y buen humor, a lo largo de este espectáculo en donde se olvidó de sus problemas para entregarse por completo a sus ocho mil 500 fanáticos reunidos esta noche, cifra según organizadores.

En esta velada Francisca Viveros Barradas, su nombre real, se dio la oportunidad para divertirse y cantar con todo el sentimiento, tanto así que en varias ocasiones tomó un pañuelo para secarse las lágrimas en algunas piezas musicales como en “No hay mujeres feas”.

Mientras que en otras no paraba de reírse después de cantar temas en el que le daba duros mensajes a los hombres, pero en especial a los inútiles como en “Las rodilleras” y “Viejo rabo verde”.

“Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo, desde 1947, hasta el 2024… yo he ganado más aplausos, que dinero. El dinero no sé por dónde lo tiré, pero sus aplausos los traigo aquí conmigo, esos ya nadie me los quita, esos se van conmigo hasta la tumba”, expresó la estrella musical.

Los asistentes además de corear con ella sus grandes hits, también reían con las peculiares letras de sus canciones como “Invítame a pecar”, “Chiquito” o “Tragos amargos”.

“¡Paquita, paquita, Paquita! Se escuchaba constantemente entre el público”, pero esto no la inmutaba, simplemente respondía con “muchas gracias”, mientras continuaba con su repertorio que cantaba la mayoría con los ojos cerrados.

El numeroso mariachi “Son de Hidalgo” de casi una veintena de músicos acompañó a la intérprete en esta velada, al igual que diversos bailarines de regional mexicano que hacían coreografías de distintos estados del país.

“Salud por todos ustedes”, decía ella cuando de repente le daba un trago a su copa de vino, mientras lucía blusón verde, ánimos y aretes brillantes.

En eso entró toda la agrupación de La Sonora Santanera para cantar “La boa”, junto a diversas bailarinas, además de anunciar que el 17 de mayo se abrió una fecha más en este recinto.

La única ocasión en que Paquita se levantó de su asiento, durante el show, fue cuando hizo sonar el tema “Mi razón”, junto a dicha agrupación que está por cumplir 70 años.

En este momento necesitó la ayuda de dos músicos para que la ayudaran a levantarse y después a sentarse para seguir con el tema “Solamente una vez” que cantaron además con Carlos Cuevas quien se hincó para cantar al lado de Paquita, quien al finalizar dijo:

“Ya me hicieron llorar, me traen como calzón de pu..”, indicó antes de que La Sonora Santanera se retirara y dejara a que la cantante continuara con su show con el terma “La oreja de la vaca”, que dijo que próximamente la va a grabar.

“¿Les gustó? Agarren lo que les toca a cada uno de ustedes”, dijo antes de “Telescopio” y “Acá entre nos”, en el que recibió algunos chiflidos, como muestra de cariño, pero ella respondió:

“Cómo se ve que te dolió”, indicó lo cual le dio risa al público, ella reiteradamente señalaba su gusto por estar esta noche con su público.

“Espero que se la hayan pasado muy a gusto, se los agradezco mucho, a todas las mujeres por el mes del amor, un fuerte abrazo de parte mía”, dijo antes de que se proyectara en pantallas algunas fotos cuando Paquita estaba joven.

Al concluir su show y despedirse, a los pocos segundos regresó La Sonora Santanera y María Fernanda para poner a bailar a todo el público de este recinto durante más de una hora, lugar en el que además estarán nuevamente el 2 de junio en un show sinfónico.

“Muchísimas gracias por estar esta noche, celebrar la familia y todo lo bonito que tenemos”, dijo el grupo antes de “Perfume de gardenias”, “El ladrón”, “Amor de cabaret”, “El mudo”, “Dónde estás Yolanda”, entre otros más.