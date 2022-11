Así fue el día que Freddie Mercury anunció que tenía Sida

Un día como hoy, pero del año de 1991, la estrella musical Freddie Mercury impactó al mundo al dar a conocer que tenía una enfermedad incurable: sida, lo cual estremeció a todo el público. Lo que más llamó la atención es que el cantante abrió su corazón tan sólo unas antes de su trágico final, pues perdió la vida al día siguiente.

Fue el día 23 de noviembre, cuando el líder del grupo Queen anunció publicamente que era portador del vrius del VIH, enfermedad que provocó su muerte a los 45 años de edad.

“A partir de las enormes conjeturas que ha aparecido en la prensa durante las dos últimas semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo sida. Creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora, para proteger la privacidad de quienes me rodean".

“Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad”, fue lo que se expresó en ese entonces.

La última vez que Mercury cantó fue en el 9 de agosto del año de 1986, en un concierto en Knebworth Park, Inglaterra al que asistieron más de 120 mil personas.

Menos de un año después le diagnosticaron la enfermedad, pero decidió mantenerlo en secreto, mientras él continuaba con sus actividades junto a la agrupación, como por ejemplo seguir grabando discos.

A una de las pocas personas que sí le confesó lo que le sucedía fue a Elton John, quien en su libro “Love is the cure: on life, loss and the end of AIDS" narró este momento.

“Freddie me dijo que tenía sida poco después de que se lo diagnosticaron en 1987. Me sentí devastado. Había visto lo que la enfermedad había hecho en muchos de mis amigos. Conocía exactamente lo que le iba a hacer a Freddie. Como así fue".

“Sabía que iba a morir, que una muerte agonizante iba a llegar. Pero Freddie tenía un increíble coraje y siguió siendo tan divertido, extravagante y profundamente generoso como había sido siempre”, escribió el intérprete de “Cold heart”.

Fue hasta el 18 de febrero de 1990 cuando Mercury fue visto por última vez en público, durante la ceremonia de los Brit Awards, en el Teatro Dominion de Londres, donde recibió un premio por la contribución a la música de Queen, pero ya se veía muy deteriorado.

Sus últimos días de vida los pasó en su residencia de Londres, junto con su pareja Jim Hutton y su asistente. Elton Jhon explicó que no fue a visitarlo porque era muy doloroso verlo en tan mal estado y le rompía el corazón.

