Así es la relación de Anahí y Angelique Boyer a 18 años de haber compartido set de grabación

La boda de Maite Perroni nos dejó muchas cosas para contar. Sin embargo, la que más ha dado que hablar en los últimos días ha sido la del reencuentro de los integrantes de Rebelde. La tira juvenil fue un verdadero éxito entre el 2004 y el 2006 pero la realidad es que muchos de ellos no se veían desde hacía bastante.

Entre ellos estaban Anahí y Angelique Boyer que prácticamente llevaban dos décadas son verse. A ellas nunca les tocó volver a compartir set de grabación. Y si bien en RBD Mía Colluci y Vico, los personajes a los que le daban vida, eran íntimas amigas se llegó a pensar que esta falta de encuentro escondía que algo podía pasar detrás.



2015 Y aún sigo Viendo Rebelde☺☺ Viendo a mis 2 Amores "Mía y Vico" @Anboy88 @Anahi) pic.twitter.com/8nYvCs7b0u — Kimysta Venezolana (@mividaeskimy3) August 28, 2015

El reencuentro entre Angelique Boyer y Anahí era uno de los más deseados por los seguidores de RBD. Pero debieron esperar 18 años, exactamente, para que se concretara y conocer cómo está su relación en la actualidad. Incluso muchos apuntaron en si en verdad había que esperar hasta que Maite Perroni se casara para ver qué pasaba entre ellas.

Cómo está la relación entre Anahí y Angelique Boyer

Al parecer el cariño entre las ex Rebelde está intacto. Es que desde sus redes sociales colgaron una foto juntas que habla por sí sola. “Cuando parece que no pasó ni un día y los corazones vuelven a brillar desde el mismo lugar. Mi niña hermosa. Te quiero con mi corazón”, escribió Anahí junto con la postal que se ganó el cariño de sus seguidores.



Mis adoradas @Anahi y @Anboy88 juntas de nuevo después de 18 años, maravilloso reencuentro de Mia y Vico!!! Nos regalaron un maravilloso Mia’s Club!! mi rebelde, explota de emoción!! pic.twitter.com/LmgdXqK3hy — Kris(@ItsKrisV) October 10, 2022

Los fans no tardaron mucho tiempo en reaccionar tampoco. "No puede ser esto, no puede ser", redactó una internauta junto a un video que colgó en sus historias. "18 años después" agregó apuntando a Angelique Boyer al son de “Mía, Mía”. Sin duda, el matrimonio de Maite trajo mucha felicidad tanto para la cantante como para el fiel fandom de los RBD.