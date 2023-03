Así es la particular relación que tienen Pedro Pascal y Oscar Isaac

Oscar Isaac y Pedro Pascal se han vuelto dos de los actores latinos más populares de Hollywood. Los dos han integrado elencos de importantes producciones internacionales y poco ha poco se han ido ganando un lugar de privilegio en la industria. Sin embargo, esto no es lo único que tienen en común y hasta se ha llegado a especular con que hay algo más entre ellos.

Lee también: La broma de mal gusto que Pedro Pascal le hizo a Bella Ramsey en “The Last of Us”

Todo comenzó hace unos días cuando Oscar Isaac dio una entrevista. El actor aseguró que no tenía idea del afecto que le tenían sus seguidores. En ese sentido, aseguró no saber que sus fans lo llamaban “papi”. “Pero eso está bien, pueden llamarme papi si ellos quieren. No me molesta”.



Luego de sus palabras Pedro Pascal salió a decir que definitivamente su colega es “el más papi de todos”. Es que gracias a su personaje para “Moon Knight”, Oscar Isaac se ha ganado también fama de seductor. Y si bien el comentario del actor de “The last of us” podría haber sido tomado como un chiste entre amigos, lo cierto es que esta no es la primera vez que algo así sucede.

Lee también: Se agotaron los labiales de Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz: ¿Cuánto cuestan en la tienda online?

Hace un tiempo, Pedro Pascal subió una foto a sus redes sociales junto a Oscar Isaac. Allí se los veía muy abrazados en un evento. Fue el epígrafe que eligió el primero para describir la postal lo que pronto puso en alerta a sus seguidores. Es que el protagonista de “The last of us” no tuvo mejor idea que poner bajo la imagen el texto “amor de mi vida”.

Este tipo de situaciones han llevado a que muchos especulen con que a Oscar Isaac y Pedro Pascal son algo más que amigos. Sin embargo, la realidad es que lo son y se conocen desde el 2005, cuando les tocó compartir elenco en una obra de teatro. Desde aquel día se volvieron inseparables.