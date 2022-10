Así es el millonario rancho de Julión Álvarez en Chiapas

Julión Álvarez es sin dudas uno de los cantes y compositores más exitosos de nuestro país. Hits como “Cuando te amé”, “Me vas a extrañar” o “El color de tus ojos” le permitieron al cantante amasar una increíble fortuna.

Con todo el dinero ganado a lo largo de su carrera, Julión Álvarez decidió invertirlo en algunas propiedades. Es por ello que el cantante optó por comprar un increíble rancho en Chiapas.

¿Cómo es el rancho de Julión Álvarez?

El ex juez de “La Voz México” posee un rancho ubicado en Chiapas. El mismo no es ostentoso, pero es gigante. Álvarez lo adquirió para que toda su familia pudiera vivir junta. En la propiedad posee varios ejemplares de animales a los cuales revisa y alimenta. La vida en el rancho es muy tranquila, e incluso el cantante se animó a realizar un pequeño documental comentando cómo es su día a día en el rancho.

“Aquí no me conocen por cantante, aquí me conocen como ganadero” dice Julión Álvarez en el documental.

¿Qué hace Julión Álvarez en su rancho?

El cantante asegura que las actividades en el rancho comienzan muy temprano. Álvarez ama estar en contacto con sus animales e incluso los alimenta él mismo. “Hay mucha paz aquí”, dice Julión en el video.



Foto: Julión Álvarez en su rancho. Fuente: Instagram @jesusiriarteoficial

“Siempre intento recorrer todo el rancho, e intento hacerlo yo mismo. Cada lote de animales requiere de sales minerales diferentes. Yo camino todos los lotes para ver que las vacas no estén golpeadas, para ver que las vacas no vayan a parir solas”, continúa Julión Álvarez.

“Tenemos un médico de planta que nos asesora con todos los animales. Utilizamos remedios caseros, le hacemos caso a los consejos de la gente de la zona”, asegura Álvarez.

“Después de una larga jornada, intento regresar rápido a casa para poder pasar un buen rato con mis hijas. Hago lo que ellas me pidan: bailar, cantar, lo que ellas quieran. Intento mantener una vida familiar, llevo más de 18 años dedicándome a la música”, finaliza Julión Álvarez.