Mencionar el nombre de Lorena Velázquez es igual a éxito, talento y belleza, la actriz nacida en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1937, dejó para el recuerdo fotografías en las que el sello fueron su profunda mirada enmarcada con sus ojos verdes y sus largas piernas que estilizaban su figura.

La belleza de María de la Concepción Lorena Villar Dondé guió sus pasos desde los primeros años de su vida, a fines de los 50, con 16 años de edad, participó en el concurso de belleza Señorita México, donde obtuvo el segundo lugar.

Estudió ballet, y aunque le propusieron posar desnuda en cine, nunca aceptó, no quiso que su hijo se escandalizara: “A mí nunca me contrataron para hacer desnudos, bueno me quisieron contratar dos veces, pero yo les dije que no, porque luego mi hijo iba a venir a decirme '¿mamá que saliste encuerada en la película?'", comentó en su momento a EL UNIVERSAL.

Trabajó en más de 100 producciones de cine y televisión, su más reciente aparición en la pantalla grande se dio en 2018 cuando se estrenó la comedia “Más sabe el diablo por viejo”, en donde compartió créditos con Ignacio López Tarso e Isela Vega.

Trabajó con su hermana Tere Velázquez en la película “El rapto de las sabinas”, en 1962, ambas son recordadas como dos símbolos se sensualidad.

Así era Lorena Velázquez

En diciembre de 1998, la consagrada actriz afirmó que el cine mexicano ya no tenía calidad para salas de cine, “sino para videohomes”. “Ha cambiado mucho la temática del séptimo arte, porque la televisión se lo comió y la gente prefiere estar en casa”, aseguró Lorena Velázquez. Foto: ESPECIAL.





