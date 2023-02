Así deslumbra Romina Poza, hija de Jorge Poza y Mayrín Villanueva

Romina Poza, primogénita de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, no descarta seguir la carrera de sus padres en algún momento, aunque dice que las pasarelas y el ser influencer, es algo que por ahora la ocupa. La joven de 22 años parte plaza cuando llega a una premier, dominando el escenario como si hubiese nacido en él. Pero por ahora estar en un set, no es algo que le quite el sueño.

Mauricio Garza sorprende… por su retaguardia

El trasero de Mauricio Garza, actor de 40 y 20, enamora a las fans. Cada que el actor se para en una alfombra roja, las chicas no dejan de cuchichearse entre si lo que les provoca esa parte corporal del histrión que, sin saberlo, posa segundos después para esas mismas chicas. Todas, eso si, con mucho respeto le llaman para la imagen del recuerdo.



Foto: Instagram



Maxine buscará hoy negociar con Ana María Alvarado

Desde hacía tiempo no había relación alguna entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado, quien fue colaboradora del programa “Todo para la mujer” por más de 30 años, de ahí que, en un arranque, Maxine informara internamente que prescindiría de los servicios de la periodista. El problema, nos cuentan, es que no contempló la indemnización que debían pagarle por tantos años de trabajo y eso puso en jaque a Grupo Fórmula, cuyos jefes pidieron a “La reina de la radio” reconsiderar y negociar, pues las cosas no se pueden hacer así. Pero las comunicadoras no llegaron a ningún acuerdo y es hasta hoy que se volverán a ver las caras para ver si coinciden en algún punto y logran algo que beneficie a ambas partes. ¿Cederá Ana María Alvarado?

