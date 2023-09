Ashton Kutcher y Mila Kunis aseguran que escribieron cartas de apoyo a Danny Masterson porque se los pidieron

La postura que Ashton Kutcher y Mila Kunis han tomado ante la sentencia de su excompañero de reparto, Danny Masterson, declarado culpable por violar a dos mujeres, ha sido muy criticada por la opinión pública, debido a que la pareja de actores son cofundadores de una organización sin fines de lucro que combate la explotación sexual infantil, pues han salido en defensa del actor de 47 años, asegurando que "es un ser humano extraordinariamente honesto", por lo que, ante la presión mediática, la actriz y el actor aclaran que fue la familia de Masterson la que les pidió que escribieran cartas en su apoyo.

Las cartas de carácter que Kutcher y Kunis enviaron al juez del caso de Danny Masterson, sentenciado desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua por violar a dos mujeres a principios de los 2000, han causado indignación no sólo a las víctimas del actor de "That 70´s Show", sino también de las redes sociales que acusan de tratar de debilitar las declaraciones de las personas afectadas, por lo que el periodista Yashar Ali estimó que los actores enviaron un mensaje con un discurso con tintes de la cienciología.

"Es importante señalar que las cartas no eran simplemente cartas de carácter que escribirías para un amigo". Las cartas, que contenían muchas frases cienciológicas, tenían como objetivo debilitar a las víctimas que fueron drogadas por Danny.", escribió el periodista como respuesta a un video donde la pareja pide disculpas.

Este video fue publicado el día de ayer, en el que aparecen Mila y Ashton durante poco menos de un minuto para aclarar su postura frente al proceso legal que atraviesa Masterson, con quien aparecieron el la serie "That 70´s Show", el cual fue grabado desde 1998 hasta 2006, pues días atrás mostraron solidaridad al actor, pese a que el tribunal lo declaró culpable, sin embargo, en este clip aseguran que las cartas de carácter que enviaron al juez no buscan poner en duda ni desacreditar la resolución tomada el pasado 7 de septiembre.

"Somos conscientes del dolor que han causado las cartas de carácter que escribimos en nombre de Danny Masterson", dijo Ashton para luego, ceder la palabra a su esposa: "Apoyamos a las víctimas, hemos hecho esto históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro", destacó la actriz, que fungía como la pareja del actor en la serie, donde daban vida a Steven Hyde y Jackie Burkhart.

"Las cartas no fueron escritas para cuestionar la legitimidad del sistema judicial o la validez del fallo del jurado", continuó Mila en el video, en el que la pareja decidió desactivar los comentarios.

De esa forma, Ashton aclaró que, si habían escrito las cartas de carácter que recibió el juez, era porque la familia de Masterson se los había solicitado tiempo antes de que el actor recibiera su sentencia como una alternativa para que el tribunal reparara en el caso y no condenara a Danny.

"Hace un par de meses, la familia de Danny se acercó a nosotros y nos pidieron que escribiéramos cartas de carácter para representar a la persona que conocíamos durante 25 años para que el juez pudiera tomar eso en plena consideración en relación con el caso", destacó.

Algunas de las estrofas de estas cartas se filtraron en internet, luego de que "Daily Mail" tuviera acceso a ellas, y en las cuales, Mira y Kuno hablan de las cualidades que ven en Masterson, tales como:

"(...) Trató a las personas con decencia, igualdad y generosidad", "es un ser humano extraordinariamente honesto e intencional", "más de 25 años de relación. No recuerdo que él me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directa y a afrontar los problemas de la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante".

Y aunque la pareja ya se disculpó a través de las redes sociales, destacando que apoyaban a cada persona que alguna vez ha sido víctima de agresión sexual, abuso sexual o violación, las y los usuarios han descrito su video como "insultante" e "hiriente".



