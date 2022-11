Aseguran que Maribel Guardia tiene la edad celular de una mujer de 40 años

Julián Figueroa, quien actualmente vemos en la telenovela “Mi camino es amarte”, dice admirar en todos los aspectos a su mamá, Maribel Guardia por la disciplina y entrega que muestra siempre en el trabajo y no sólo eso, sino por lo bien que luce. “Tiene una genética impresionante. El otro día se hizo unos análisis de sangre y le dijeron que tiene la edad celular de una mujer de 40 años. Está maravillosa” y el también hijo de Joan Sebastian lo atribuye a que su mamá “nunca ha tomado, siempre está de buen humor, medita mucho y, sobre todo, es una buena persona, siempre le desea bien a los demás, no tiene odio en su corazón y eso se refleja”.

Se guardan los detalles de “Cassandro” con Gael García

Nos enteramos que no se ha hecho mucho ruido del filme biográfico del luchador exótico Cassandro, que protagoniza el actor mexicano Gael García Bernal, porque es una petición que viene desde Estados Unidos. Amazon Prime Video del país vecino es quien ha controlado todo desde un inicio, pensando en que tiene un gran producto en ciernes. El estreno sería para 2023. Cassandro, quien tuvo un problema cerebral, aún está convaleciente y no ha podido ver nada del proyecto.





Matías Gruener aprende de Carlos Macías

Carlos Macías es el gran maestro de Matías Gruener, el hijo de Susana Zabaleta. El joven de 16 años acaba de emprender una carrera musical y recuerda que, además de haber recibido consejos de su mamá, quien es soprano, también los recibió del cantautor de "Amarte así".

"Mi mamá me enseñó que la música es la única cosa que, pase lo que pase, siempre va a estar contigo, y Carlos Macías me enseñó que el escenario no es para competir sino para convivir y compartir con la gente que amas lo que más amas. Él y Armando Manzanero, entre muchos más artistas, me enseñaron que la música hay que vivirla, sentirla, no sólo escucharla y saber cómo transmitirla”.

