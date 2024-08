Jennifer López y Ben Affleck aún no oficializan su separación, a pesar de no haber sido vistos juntos, como al inicio de su relación, y de que el actor ya no vive bajo el mismo techo que la cantante.

Ahora, las cosas estarían cada vez más tensas entre la pareja, ya que TMZ informó que han cortado comunicación completamente desde hace semanas y no tienen intención de solucionar su matrimonio.

López y Affleck no quieren verse ni hablar por teléfono, lo que ha complicado aún más el divorcio. Además, no han contratado abogados para avanzar en el proceso legal.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en julio y agosto del año pasado. Foto: Instagram

Los famosos tienen un acuerdo prematrimonial que estipula la división de su mansión en Beverly Hills, la cual está en el mercado por 68 millones de dólares. Affleck la abandonó hace meses para mudarse a un departamento de alquiler y actualmente adquirió una mansión en Brentwood por 20,5 millones de dólares.

El portal también señala que no presentarán su divorcio hasta llegar a un acuerdo mutuo. Mientras tanto, sus gerentes de negocios están manejando los aspectos de la separación.